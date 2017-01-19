Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне имеет в своем распоряжении 34 специальных технических средства передвижения, большинство из которых предназначены для работ по предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций и спасательных работ.

Первый зампред Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ генерал-майор Рустам Шохиён сообщил сегодня журналистам, что в целях обеспечения и модернизации материально-технической базы подразделений Комитета, а также сокращения риска от стихийных бедствий, руководством КЧС в 2016 году проведены более 40 встреч с руководителями КЧС стран ближнего и дальнего зарубежья, послами, представителями международных организаций.

Так, 18 мая 2016 года глава КЧС и ГО генерал лейтенант Рустам Назарзода в рамках своего участия в работе Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2016», которая состоялась в Москве, провел встречу с министром МЧС России Владимиром Пучковым. В ходе встречи в частности, были обсуждены вопросы подготовки и переподготовки специалистов, технического оснащения и создания Центра управления в кризисных ситуациях. Стороны приняли решение о принятии плана совместных действий на 2017-2018 годы, в рамках которого планируется приобретение у России новых технических средств.

Шохиён отметил, что в рамках достигнутых договоренностей за отчетный период из России к РТ поступило 11 технических средств. В настоящее время КЧС Таджикистана имеет в своем распоряжении 34 специальных технических средств передвижения, большинство из которых предназначены для работ по предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций и спасательных работ.

«Планируется приобретение необходимой спецтехники в рамках сотрудничества с международными организациями. В этом вопросе мы видим двусторонние переговоры с такими странами, как Россия, Япония и Китай», - отметил Шохиён.

Между тем, как сообщили в КЧС, спасатели не имеют в своем распоряжении вертолета, необходимого для проведения экстренных спасательных работ. «В случае необходимости, по имеющимся соглашениям, мы берем вертолет у Минобороны», - сообщили в Комитете.

По словам источника в КЧС, вопрос о выделении Комитету вертолета для спасательных работ поднимался не раз, однако финансовая сторона вопроса не позволяло решить эту проблему.