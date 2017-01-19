В результате ЧС в Таджикистане погибли 158 человек, из них большинство утонули.

Двадцать человек погибли в результате зарегистрированных в 2016 году стихийных бедствий на территории Таджикистана, еще 138 утонули во время купания в реках и озерах. Сотрудниками КЧС были спасены 132 человека, сообщил журналистам первый заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ генерал-майор Рустам Шохиён.

По его словам, Комитет в рамках возложенных на него задач за прошедший год проделал большой объем работы по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий на территории Таджикистана.

- В 2016 году на территории нашей страны было зафиксировано 55 чрезвычайных ситуаций природного характера, в результате которых пострадали тысячи людей, - отметил первый зампредседателя КЧС.

В частности, в прошедшем году было зафиксировано 1 сильное землетрясение (в ГБАО), один сход лавины (Гиссар), 4 оползня (Рашт, Согд), 34 селя (по 10 – в Согде и Раште, по 6 в Хатлоне и Гиссаре и по 1 – в ГБАО и Душанбе).

- К сожалению, не обошлось без человеческих жертв - погибли 20 граждан. Кроме этого, в результате природных стихий пострадали 1060 жилых домов, из них 101 – полностью, около 13 тысяч га посевных площадей, 156 мостов и 644, 9 км автомобильных дорог, - сообщил Шохиён.

Пострадавшим семьям из госбюджета была выделена единовременная материальная помощь на общую сумму 4 млн 555 тысяч сомони. Также в 2016 году Госкомиссией правительства РТ по ЧС при финансовой поддержке Агентства по государственным материальным резервам пострадавшим семьям районов Рудаки, Рашт, Таджикабада и ГБАО была выделена помощь в виде продовольствия, стройматериалов, палаток и других необходимых имуществ на общую сумму свыше 38 млн сомони.

- Из 101 жилых домов, которые были полностью разрушены в результате стихийных бедствий, были заново отстроены 71 дом, - сказал Рустам Шохиён.

По его словам, несмотря на проведение регулярных рейдов, профилактических работ и просветительских встреч со стороны сотрудников КЧС с населением, обращения через СМИ, вследствие несоблюдения правил безопасности в 2016 году во время купания в реках и озерах погибли 138 человек (в 2015 году – 183 человека).

- Сотрудниками КЧС были проведены 487 оперативных выходов, в результате которых были спасены 132 человека, из них 88 – тонущих, - отметил Рустам Шохиён.