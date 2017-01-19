Министерство обороны Таджикистана подтвердило гибель в дорожно-транспортном происшествии советника министра, экс-начальника Генштаба Вооруженных сил РТ Зарифа Шарифзода.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана Зариф Шарифзода (Бобокалонов – до смены фамилии), произошло накануне вечером на территории столичной улицы Умари Хайем. Информацию о гибели советника министра обороны подтвердил пресс-секретарь министерства Фариддун Махмадалиев.

Asia-Plus Зариф Шарифзода и Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Душанбе, 2013 год

По словам одного из источников в министерстве обороны, основная версия случившегося – у генерал-майора, который сам сидел за рулем собственной автомашины случился сердечный приступ, после чего он не смог справиться с управлением машины и совершил столкновением с другим автомобилем.

Генерал-майор Зариф Шарифзода занимал пост первого заместителя министра обороны Таджикистана до сентября 2015 года, когда Абдухалим Назарзода, другой заместитель главы оборонного ведомства совершил попытку военного мятежа. После нейтрализации группировки Назарзода все заместители министра обороны были сняты, в том числе Шарифзода. Позже он стал советником министра обороны республики.

Расследование по факту гибели генерал-майора ведут органы внутренних дел и военная автоинспекция Минобороны Таджикистана.