Азиатский банк развития (АБР) призывает таджикские власти создать более приемлемые условия для развития бизнеса в стране.
В рамках предоставления Таджикистану бюджетной поддержки были выдвинуты ряд условий, которые согласилось выполнить правительство республики, сообщил постоянный представитель АБР в РТ Си. Си. Ю 18 января на встрече с журналистами в Душанбе.
Он отметил, что данные условия в первую очередь связаны с защитой прав представителей частного сектора, сокращением налоговой нагрузки, поощрением инноваций.
«Необходимо создать условия для того, чтобы частный сектор зарабатывал. Не следует душить предпринимателей налогами. В таком случае они будут вынуждены сворачивать свой бизнес или же уйти в подполье, что создаст больше налоговой нагрузки на действующих предпринимателей», - сказал он.
Отметим, что в начале прошлого года АБР выделил Таджикистану свыше $60 млн для поддержки бюджета.
По словам постпреда АБР, дальнейшая бюджетная поддержка республики зависит от степени выполнения выдвинутых банком условий.
Относительно перспектив развития таджикской экономики Си. Си. Ю отметил, что «медленно, но постепенно восстанавливается российская экономика», он выразил надежду, что «это позитивно повлияет и на экономику Таджикистана».
В то же время он рекомендует правительству Таджикистану уделять больше внимания диверсификации экономики, чтобы снизить зависимость от внешнеэкономических потрясений.
«На данный момент экономика Таджикистана привязана лишь к нескольким сырьевым товарам, необходимо ее диверсифицировать», - считает постпред АБР в РТ.
Он отметил, что с начала 2015 года рост экономики Таджикистана заметно замедлился в виду рецессии экономики России и сокращения денежных переводов.
Касательно долгового нагрузки Си. Си. Ю подчеркнул, что на данный момент Таджикистана находится среди стран с умеренным риском внешнего долга.
«Все доноры, включая АБР, за последние восемь лет предоставляют республике помощь на безвозмездной основе. За эти годы только АБР выделил Таджикистану более $740 млн на грантовой основе», - добавил он.
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Sher25 минут назад
Почти весь частный сектор особенно мелкий и средний класс задушили за 2015-2016 годы. Сейчас на стадии получения кредита, реально ослабят. А потом снова поднимут (хар аз дарье гузарад). Самое прикольное что какой-то АБР их просит не душить частный сектор своей страны, не губить своих бизнесменов. А у самих мозгов не хватает?