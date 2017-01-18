Азиатский банк развития (АБР) призывает таджикские власти создать более приемлемые условия для развития бизнеса в стране.

В рамках предоставления Таджикистану бюджетной поддержки были выдвинуты ряд условий, которые согласилось выполнить правительство республики, сообщил постоянный представитель АБР в РТ Си. Си. Ю 18 января на встрече с журналистами в Душанбе.

Он отметил, что данные условия в первую очередь связаны с защитой прав представителей частного сектора, сокращением налоговой нагрузки, поощрением инноваций.

«Необходимо создать условия для того, чтобы частный сектор зарабатывал. Не следует душить предпринимателей налогами. В таком случае они будут вынуждены сворачивать свой бизнес или же уйти в подполье, что создаст больше налоговой нагрузки на действующих предпринимателей», - сказал он.

Отметим, что в начале прошлого года АБР выделил Таджикистану свыше $60 млн для поддержки бюджета.

По словам постпреда АБР, дальнейшая бюджетная поддержка республики зависит от степени выполнения выдвинутых банком условий.

Относительно перспектив развития таджикской экономики Си. Си. Ю отметил, что «медленно, но постепенно восстанавливается российская экономика», он выразил надежду, что «это позитивно повлияет и на экономику Таджикистана».

В то же время он рекомендует правительству Таджикистану уделять больше внимания диверсификации экономики, чтобы снизить зависимость от внешнеэкономических потрясений.

«На данный момент экономика Таджикистана привязана лишь к нескольким сырьевым товарам, необходимо ее диверсифицировать», - считает постпред АБР в РТ.

Он отметил, что с начала 2015 года рост экономики Таджикистана заметно замедлился в виду рецессии экономики России и сокращения денежных переводов.

Касательно долгового нагрузки Си. Си. Ю подчеркнул, что на данный момент Таджикистана находится среди стран с умеренным риском внешнего долга.

«Все доноры, включая АБР, за последние восемь лет предоставляют республике помощь на безвозмездной основе. За эти годы только АБР выделил Таджикистану более $740 млн на грантовой основе», - добавил он.