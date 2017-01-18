Азиатский банк развития в течение ближайших трех лет выделит Таджикистану финансовую помощь в размере 319 миллионов долларов.

Обновленная программа АБР в Таджикистане на 2017-2019 годы направлена на поддержку развития энергетики и дорог, улучшения продовольственной безопасности, усиления инвестиционного климата, инклюзивного здравоохранения и устойчивой городской инфраструктуры.

Как сообщили «АП» в представительстве АБР в РТ, индикативная финансовая помощь в рамках трехгодичного операционного бизнес-плана составляет около $319 млн, что на $200 млн больше операционного бизнес-плана 2014-2016 годов ($118 млн).

«Настоящий операционный бизнес-план соответствует новой стратегии партнерства со страной на 2016-2020 годов и которая направлена на поддержку устойчивого и инклюзивного роста, менее восприимчивого внешним шокам, на создание хорошо оплачиваемых рабочих мест. АБР расширит поддержку структурных реформ, участие частного сектора в повышении навыков и инвестиции в инфраструктуру», - отметил постоянный представитель АБР в РТ Си.Си.Ю 18 января на встрече с журналистами.

Он также уточнил, что Индикативный инвестиционный план включает проекты по дальнейшему развитию энергетической отрасли, в том числе поддержка реформ в отрасли и улучшение инфраструктуры, улучшение продовольственной безопасности через внедрение климатически устойчивых технологий, реабилитацию основных автомобильных коридоров вместе с улучшением содержания дорог и безопасности дорожного движения. Кроме того, АБР поддержит проекты по развитию городской инфраструктуры, реформированию инвестиционного климата, улучшению качества медицинских услуг и развитию трудовых навыков.

Планируется, что помощь АБР в 2017 году составит около $107 млн. Инвестиции в 2018 и 2019 годах составят $108 млн и $104 млн соответственно. Однако окончательные суммы будут зависеть от достижений в стране и наличия средств у АБР.

Ожидается, что 50 процентов помощи будут в виде грантовой поддержки и остальные 50 процентов в виде кредитов.

АБР является главным донором Таджикистана. С 1998 года данный банк предоставил республике помощи в размере $1,5 млрд в виде льготных кредитов, грантов и технической помощи.