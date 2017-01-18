Существует не так много постулатов, в которые уже лично я верю без ссылки на источники, которые претерпели значительную историческую эволюцию, которые уже совершенно не нуждаются в релевантном научном исследовании. Но это лишь мое персоналистическо-субъективное верование.

Также как я свято верю в то, что Земля круглая, и она вращается вокруг Солнца, точно также я верю в то, что женщина тоже из рода человеческого, со своими отличными от мужских биолого-анатомическими особенностями. Это, собственно, единственное отличие между ними.

Мужчина есть противоположный пол, — не низший, не высший, а другой, — антипод, несхожий, контрастный.

Мужчина и женщина полярны как “+” и “-“, как “инь” и “янь”, как “белые” и “черные” клавиши рояля, за неимением одного не случится музыки или реакции.

Галилео Галилей, пристрастный к гелиоцентрической системе, искренне верил и доказывал, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Но этот научно доказанный взгляд противоречил догматам церкви. Большое количество людей в те далекие века, говорили о том, что Земля плоская. Прошло каких-то триста с лишним лет, и в 1992 году папа римский Иоанн-Павел II произнёс речь, в которой признал Галилея блестящим физиком и выразил сожаление, что выносившие учёному приговор теологи слишком буквально придерживались текста Священного писания. До этого времени Ватикан никогда публично не признавал, что Земля не является неподвижным телом и действительно вращается вокруг Солнца.

Христианские богословы и отцы церкви на полном серьёзе вели диспуты о том, есть ли у женщины душа — ведь Ева была создана Богом из ребра Адама.

Сначала сотворил Бог небо и землю.

Потом светила.

Потом он каждый день что-нибудь творил — и всякий раз убеждался, «что это прекрасно».

На шестой день Бог сотворил мужчину…

И ничего прекрасного не заметил.

На седьмой день он отдыхал и обдумывал усовершенствованный вариант.

В результате появилась женщина.

В том, что женщину Бог создал после, есть своя семантика, — художник, рисуя картину, сначала делает набросок, а затем создается и сам шедевр.

Австралийские биологи сделали и вовсе потрясающее открытие: за все время существования жизни на земле женские хромосомы остались неизменны, а мужские все время мутируют. Даже есть предположение, что мужская Y-хромосома — это мутация женской Х-хромосомы. В общем, Ева Создателя полностью устроила, а вот Адама он шлифует до сих пор :).

На тему человек женщина или нет, сломано немало копий, споры ведутся по сей день, а значит идет прогресс, поступательное движение...

В 2016 году (это между прочим 21 век) коллегия ученых из Саудовской Аравии пришла к немыслимому и невиданному доселе выводу. Они решили, что женщины в действительности являются млекопитающими, а значит, они должны быть наделены теми же правами, что другие животные из этого класса — верблюды, одногорбые верблюды и даже козы.

Еще вчера женщина в этой стране ценилась не более чем предмет домашнего обихода. Однако теперь женщина уже обладает правами животных. Раньше в Аравии женщина была как бездушное существо, но отныне это не так. Она, как минимум, ценится как верблюд или коза.

Представьте, прошло каких-то пару десятков веков, и женщина в Саудовской Аравии эволюционировала (мужчины одобрили) от прикроватной тумбочки до верблюдицы, ну, или от холодильника до козы. Эпохально!

Хотя, ислам с самого начала устанавливает равенство мужчин и женщин как представителей человеческого рода. В Коране говорится о том, что человек был создан изначально в двух видах — мужском и женском. «О люди, Мы создали вас мужчиной и женщиной» (49:13). В Коране в самом начале суры «Женщины» сказано: «О, люди, бойтесь вашего Господа, который создал вас из одной души…» (4:1), а значит есть куда расти…

Впрочем, у женщин с религией не складывается исторически. Почти все мировые культуры и религии содержат какой-либо миф или легенду, объясняющий, что произошло на рассвете истории, и признающий, что человечество утратило своё первоначальное направление и в определённый момент пошло по пути деградации и зла. Обаче, все мировые религии (монотеистические включительно) есть повторение друг друга, то во всех грехах вестимо виновата женщина.

~Например, в египетских историях содержится упоминание о потерянном золотом веке и смерти, причиной чего являлись «женщина-прародитель» и змий.

~Согласно индийским легендам Брахма бал совращен Шивой, которая убедила его, что цветок с дерева знаний сделает его бессмертным.

~В греческой мифологии широко известна истории с ящиком Пандоры. Пандора была женщиной, которая намеревалась выйти замуж за одного из богов до существования зла. Боги дали ей ящик и разрешили открыть его только после брачной ночи. Однако, она не смогла сдержать своё любопытство и открыла его, что навлекло ужасные несчастья и трагедии на человечество, на дне его, по воле Зевса, осталась только Надежда.

~В Библии все та же пресловутая Евa, со своим плодом с древа познания. (Между тем, миф о грехопадении встречается только в Библии. В Талмуде же говорится, что сначала змей хотел обратиться к Адаму, но потом подумал: «С ним говорить бесполезно. Он просто глина. Лучше обращусь к Еве — она податлива, любопытна и хочет все знать»).

В религии у женщины главная роль — «первогрешницы».

Но давайте представим, что женщина не поддалась бы никаким соблазнам, в этом случае, скорее всего первородный грех бы не состоялся. Так, время бы стояло на месте. Ничто бы не рождалось и не умирало. Мир был бы статичен. На первородный грех можно смотреть как на метафору, осознанного выбора. Делая выбор и принимая за него ответственность, человек расширяет рамки своего мира, при этом, конечно, теряет долю комфорта. Так, первородный грех можно сравнить с открытием нового измерения, подарившего человеку смерть и физическое страдание, тем не менее, не видя черного, человек не узнаёт и белого. Первородный грех, как поступок, конечно, не очень этичен, но очень смотрибельный.

Смерть дает смысл жизни — женщина есть даровательница жизни во всех смыслах…