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Портал Мeduza cоздал видеоролик на основе выступлений президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, коротко рассказывающий об взаимноотношении лидеров двух супердержав.
Минсельхоз запланировал холодную зиму – это к снижению цен
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