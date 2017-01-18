В прошлый раз мы рассказали о видах пластиковых карт. Сегодня в рамках совместного проекта «Азия-Плюс» и Спитамен Банка «Финансовая грамотность» мы расскажем о том, что такое «skimming» – иными словами мошенничество, кража денег с пластиковых карт.

Что такое «скимминг»?

Скимминг – мошенничество путем копирования данных с магнитной полосы пластиковой карточки. Это делается при помощи некоторых устройств – скиммеров. После того, как данные скопированы скиммером, они передаются на другую карточку, подделанную мошенниками.

Как это работает?

Практически во всех материалах о финансовой грамотности весь упор делается на внимательность самого человека, в данном случае держателя карты.

Скиммеры состоят из двух частей: первая часть похожа на накладку, которая цепляется к кардридеру (туда, где принимается пластиковая карта), а вторая часть скиммера – маленькая видеокамера, которая стоит либо сверху банкомата, либо накладывается на ПИН-клавиатуру.

Кардридер записывает информацию с вашей карточки, так преступники могут сделать ровно такую же пластиковую карточку. В то время когда видеокамера или накладная ПИН-клавиатура записывают ваш ПИН-код.

Как защитить себя от скимминга?

Несмотря на то, что скиммеры зачастую просто не отличить от оригинальных деталей банкомата, защититься от скимминга все-таки можно.

В первую очередь, если Вам показалось, что с банкоматом, с которого вы хотите снять деньги что-то не так, то лучше всего обналичьте где-нибудь в другом месте. Например, если материал вокруг картоприемника не совпадает по цвету с остальным устройством - достаточное подозрение. Да, может вы ошиблись, но лучше не рисковать. Ищите банкоматы, которые находятся под видеонаблюдением.

Банкоматы, размещенные в зоне видеонаблюдения, лучше защищены от попытки установления скиммеров. Старайтесь по возможности пользоваться банкоматами в офисах своего банка, или в людных и оживленных местах. В случае, если Вам кажется, что банкомат «какой-то странный!», не стесняйтесь проверить не установлен ли скиммер. Если мошенники смогли установить шпионское оборудование, то и вам будет под силу его обнаружить.

Очень актуальная информация для пользователей это – не обращаться к посторонним людям за помощью, даже если это человек, переодетый в униформу банка, который утверждает, что банкомат чистится, ремонтируется.

Материалы рубрики «Финансовая грамотность» публикуются в рамках договора о сотрудничестве между ЗАО «Спитамен Банк» и ООО Информационное Агентство «Азия-Плюс» в сфере повышения финансовой грамотности населения.