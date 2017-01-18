Экономические суды в прошлом году рассмотрели 17 заявлений клиентов против коммерческих банков страны. Большинство из рассмотренных исков были удовлетворены.

Экономическими судами в течение 2016 года рассмотрено 17 судебных дел, возбужденных на основе заявлений клиентов против банков страны, сообщил председатель Высшего экономического суда Таджикистана Наим Мансурзода в среду, 18 января, на пресс-конференции в Душанбе.

В основном заявления касались проблемных банков, в частности «Агроинвестбанка», «Таджиксодиротбанка», «Таджпромбанка». В частности, рассмотрено три иска против «Агроинвестбанка», по два - против «Таджиксодиротбанка» и «Таджпромбанка», один – против «Банка развития Таджикистана», который входит в структуру «Таджиксодиротбанка». Большинство из этих исков были удовлетворены или частично удовлетворены.

Между тем, Мансурзода отметил, что в отношении клиентов на основе претензий банков в 2016 году было возбуждено 521 судебных дел. Экономические суды по итогам рассмотрения этих дел обязали клиентов вернуть банкам 530 млн. сомони, около $132 млн. и более 18,6 млн. евро.

В основном претензии банков к клиентам заключались в том, что последние не справились со своевременным возвращением кредитов.

Согласно законодательству Таджикистана, банки только после принятия судом соответствующего решения могут завладеть заложенным имуществом получателей кредитов, которые не смогли справиться с взятыми на себя обязательствами: определяется стоимость заложенного клиентами имущества, которое в последствия судоисполнителями продается на аукционе или же вносится на баланс банка.

Отметим, что в прошлом году ряд коммерческих банков Таджикистана – «Таджиксодиротбанк», Агроинвестбанк», «Таджпромбанк» и «Фононбанк» - столкнулись с финансовыми затруднениями. В банках говорят, что оказались в сложной финансовой ситуации в частности по той причине, что клиенты не смогли возвратить в срок привлеченные ранее кредиты. Это привело к тому, что банки в свою очередь не могли справиться с возвращением средств вкладчиков и других своих клиентов.