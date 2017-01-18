С 13 января текущего года лимит выдачи наличных в банкоматах ОАО «Точиксодиротбанк» увеличен со 100 сомони до 200 сомони в день. На совершение покупок посредством POS – терминалов лимит увеличен со 150 сомони до 500 сомони, сообщает пресс-служба банка.

На данный момент ОАО «Точиксодиротбанк» предлагает воспользоваться 74 банкоматами в городе Душанбе, городах и районах республики.

В сообщении отмечается, что в ближайшие дни планируется установить более 500 POS – терминалов в торговых центрах. В связи с этим банк приглашает все заинтересованные лица к взаимовыгодному сотрудничеству по обслуживанию банковских карт.

ОАО «Таджиксодиротбанк» объявил о возобновлении обслуживания держателей платежных карт посредством своих банкоматов по всей республике 19 декабря. Каждый клиент мог до сего дня получить в день наличные деньги в размере 100 сомони. Также клиенты банка имели возможность совершать безналичные платежи в размере до 200 сомони через POS-терминалы банка в торгово-сервисных центрах.

С 3 января 2017 года ТСБ начал возвращать депозитные средства клиентов в соответствии с утвержденным графиком в размере 200 долларов в месяц.

В начале прошлого года «Точиксодиротбанк» столкнулся с нехваткой финансовых ресурсов, в связи с чем не смог своевременно и в полном объеме обслуживать своих клиентов. В мае 2016 года в этом банке была назначена временная администрация, которая действовала до 13 декабря: в тот в банк вернули прежнего руководителя Тоджиддина Пирова.

21 декабря прошлого года Маджлиси намояндагон одобрила правительственное постановление о выпуске ценных государственных бумаг на сумму 3 млрд. 850 млн. сомони (порядка $490 млн.) для капитализации четырех проблемных коммерческих банков страны.

В частности «Точиксодиротбанк» получил 2 млрд. 250 млн. сомони, «Агроинвестбанк» - 1 млрд. 70 млн. сомони, «Точпромбанк» - 450 млн. сомони и «Фононбанк» - 80. млн сомони.

Постановление правительства было принято в целях обеспечения устойчивости банковской системы, снижения социальной напряженности, защиты прав и интересов вкладчиков и кредиторов и сохранения доверия населения к банковской системе.

На днях выдачу наличных начал производить и другой коммерческий банк страны - "Агроинвестбанк".