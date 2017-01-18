Президент США Барак Обама принял решение смягчить судебный приговор информатору организации WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннингу), которая отбывает 35-летний срок за публикацию секретных документов Пентагона. После появления публикации в New York Times информацию подтвердила пресс-служба Белого дома. Кроме Мэннинг, как передает Reuters , Обама снизил сроки еще 208 узникам и помиловал еще 64 человека.

Челси Мэннинг в 2010 году в Ираке была известна как рядовой Брэдли Мэннинг, ныне сменивший пол. Брэдли был задержан на месте службы. В 2013 году трибунал приговорил его к 35 годам тюремного заключения за разглашение секретных документов о деятельности правительства и американских дипломатов. В тюрьме Брэдли добился права пройти операцию и изменить пол. Секретная информация, переданная им, была опубликована на сайте WikiLeaks и сделала его всемирно известным. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявлял ранее, что согласится на экстрадицию в США в обмен на помилование Мэннинг, которая отбывает многолетнее наказание в мужской тюрьме Форт-Ливенворт в Канзасе. В прошлом году Мэннинг дважды пыталась покончить с собой .

NYT подчеркивает, что Челси уже отбыла 7 лет из своего срока и что ее приговор - самый суровый из всех, что когда-либо выносились в США по делам, связанным с утечкой секретных данных.

WikiLeaks получил от Мэннинг более 700 тысяч военных и дипломатических документов. Среди переданных и опубликованных документов были видеозаписи воздушных ударов, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш Госдепартамента США.

Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил убежища в дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

В официальном Twitter-аккаунте WikiLeaks было размещено сообщение от имени Джулиана Ассанжа, в котором он поблагодарил всех просивших о помиловании Мэннинг, заявив, что их смелость "сделала невозможное возможным".

Другой известный разоблачитель американских тайн Эдвард Сноуден в своем Twitter поблагодарил не только тех, кто добивался освобождения Мэннинг, но и президента США Барака Обаму.

По подсчетам Reuters, с учетом нынешнего пакета документов Обама за восемь лет президентства помиловал 212 человек и снизил сроки, к которым были приговорены 1385 человек.

В пятницу Обама покидает Белый дом, в этот день в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США - миллиардера Дональда Трампа.