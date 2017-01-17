Авиакатастрофа под Бишкеком унесла жизни 38 человек, больше 10 жителей села Дача-Суу получили травмы.

«Азаттык» побывал на месте происшествия и собрали свидетельства очевидцев

Вот что рассказывает местная жительница, 30-летняя Умида: «Было где-то 07.05 утра. Дочь собиралась в школу. Мы знаем звук самолетов, но тут все затряслось, загремело. Я вышла из дома и увидела, что что-то катится. Ничего не поняла. Видимо, это было крыло самолета. Везде воняло топливом. Сосед закричал, что у него снесло второй этаж. Мой муж побежал туда. Там уже было много людей. Пожарные приехали где-то через 30-40 минут. Местные жители начали извлекать тела из-под обломков домов. Я точно не знаю, сколько там было разрушено домов, но их все сравняло с землей. Мой дядя жил недалеко оттуда. У него от дома остался только один угол. Его дети сейчас у нас. Помогавшие сами извлекали тела погибших. Среди них много детей».

Никого не оставила равнодушным новость о гибели целой семьи. Падающий самолет буквально сносил все на своем пути. В одном из домов семья только успела отправить в школу старшего сына. Из пяти членов семьи уцелел только он. Один из очевидцев, едва сдерживая слезы, рассказал: «Я знал одну семью. В живых остался только ребенок, который ушел в школу. Все остальные погибли».

Спасавшие своих односельчан местные жители рассказали свою историю: «В одной семье уцелела девочка. В другой живыми остались четверо. Родители накрыли собой детей. Пожарные приехали где-то в 08:00. Скорая приехала после них».

Беда коснулась почти каждого жителя пострадавшего села. Кто-то потерял детей, кто-то остался сиротой, у других погибли родственники, а третьи лишились хороших соседей. Но среди всего этого горя есть и истории о чудесном спасении.

Один из сельчан привел наших корреспондентов в полуразрушенный дом и рассказал историю семьи своего брата: «Они спали. Раздался грохот. Брат проснулся и посмотрел на часы. Было 07.00. Дверь в спальню была открыта. Он увидел, что на них катится огромное колесо. Он крикнул «Ложись!» и накрыл собой жену и ребенка. Колесо ударилось об стену и остановилось. Чуть поодаль произошел взрыв. Его шурина с семьей – женой и двумя детьми – нет. Старший сын утром ушел в школу. Нашли фрагменты их тел».

Он громко смеялся и отказывался верить в смерть сестренки — репортаж Sputnik. Кыргызстан из морга

По узкому коридору метались люди. Плач родственников погибших и почти осязаемое волнение судмедэкспертов тяжелым грузом повисли где-то под потолком…

Дверь кабинета, где психотерапевт беседует с близким кого-то из жертв, широко распахнута. Я стою рядом, слушаю. Сначала оттуда доносится истерический мужской смех, а потом взволнованный шепот: "Разве такое может быть?.. Зачем я оставил их?! Я не верю, что их нет… Нет, не верю!".

Парень уже плачет навзрыд. Он не слышит психологов, уверяющих, что "все будет хорошо" и что "надо успокоиться, жить дальше". Он потерял всю семью. Смотрит в белую стену и только Богу известно, что он там видит. Может, горящие обломки Боинга, забравшего у него родителей и маленькую сестренку…



У меня трясутся руки. Возможно, именно в этот момент в кабинете напротив проводят вскрытие обгоревшего тела 5-летней девочки… Судмедэксперты и патологоанатомы поочередно выходят из кабинетов, снимают окровавленные перчатки и нервно курят у окна. Я лезу к ним с диктофоном.

"Мы с самого утра здесь работаем. Столько тел, изуродованных обломками и огнем… А детей сколько! В дрожь бросает… Но это наша работа, мы плакать не должны. Только родственникам сложно говорить, что человека больше нет", — говорит один из них.

Душат слезы. Я не могу заходить в социальные сети и читать очередную новость с подробностями о катастрофе. Я смотрю на милиционеров, оцепивших здание морга, сотрудников Красного Полумесяца и людей, которые толпятся у морга в ожидании самого страшного вердикта в своей жизни: "Ваш родственник мертв, пройдите в кабинет для опознания тела. Пожалуйста, без лишних слов — скажите только "да" или "нет". В случае необходимости вам окажет помощь психолог или врач скорой помощи…".

Страшно всем без исключения. Вот женщина упала на колени и буквально воет… Одни люди что-то громко выкрикивают, не веря в произошедшее, другие, наоборот, стоят в стороне, тихо переживая свою утрату и даже не смахивая слезы. Кажется, они корят себя за то, что сами не оказались там же, под обломками лайнера…



Когда журналисты снимали репортажи и пытались выудить комментарии, пострадавшие беспомощно смотрели вдаль и молчали. Здесь, за стенами морга, у них еще оставалась надежда: люди боялись озвучивать имена родных, чтобы преждевременно не записать их в погибшие. Даже по рассказам очевидцев картина трагедии в голове складывается с трудом. Жители поселка, едва проснувшись, услышали шум, увидели клубы дыма и пыли… А потом они уже вместе с пожарными и МЧС разгребали обломки, вытаскивали окровавленные и обгоревшие тела соседей, знакомых, коллег.

…Пришедшим родственникам милиционеры сказали, что необходимо назвать фамилию, год рождения и место жительства близких, которые могли погибнуть или пострадать. Толпа вокруг правоохранителей со списком не уменьшалась. Вот подбежал мужчина и пробрался в центр. Он был настолько взволнован, что вся информация о брате вмиг вылетела из его головы. Немного успокоившись, мужчина вспомнил дату рождения, фамилию, имя. Диктуя данные, не удержался — заплакал. "Я не могу стоять здесь в ожидании, у меня сердце не выдержит… Сейчас же скажите, что с ним?!" — потребовал он, выглядя абсолютно обессиленным.

Очень некстати со своими вопросами подходили прохожие: "А что случилось? Почему здесь столько милиции? Опять пожар, что ли?". Родственников погибших такая неосведомленность удивляла. Нет, они больше не злились ни на зевак, ни на любопытных прохожих, ни на прозорливых журналистов. Им было абсолютно все равно. Их не интересовали новости о мародерстве на месте крушения, призывы активистов о помощи, многочисленные соболезнования и уж тем более — найденный "черный ящик" и возможные причины злополучного крушения. Мне казалось, что им не хватает воздуха и они вот-вот застонут от боли…