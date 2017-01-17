Душанбинская международная школа (Dushanbe International School), учредителем которой является Министерство иностранных дел и турецкая компания «Шалола», теперь полностью принадлежит внешнеполитическому ведомству Таджикистана. «Шалола» сама передала международную школу министерству.

Одной из причин такого шага в компании «Шалола», в которую обратилась «АП», назвали непомерные финансовые расходы. "С начала учебного года в 2016 году нам подняли арендную плату за здание с 4 тыс. долларов до 10 тыс. в месяц. Нам пришлось искать новое место, потому что эта сумма для нас была не приемлема, но мы все таки решили, что надо отдавать школу", - отметили в компании.

Кроме того, в компании отметили, что пошли на эту меру потому, что посольство Турции обращалось ранее к правительству Таджикистана с просьбой закрыть школу. «С этой точки зрения мы не хотели доставлять неудобство МИД Таджикистана, и сами выступили с предложением, чтобы передать все права на школу министерству», - отметил источник.

Права на школу были полностью переданы внешнеполитическому ведомству Таджикистана в ноябре прошлого года, и теперь компания "Шалола" не имеет к ней никакого отношения. Это несмотря на то, что «Шалола» имела разрешение на деятельность международной школы Душанбе до 2022 года.

Напомним, ранее компания "Шалола" была также владельцем сети таджикско-турецких лицеев в Душанбе, Кулябе, Курган-Тюбе и Худжанде. Однако эти лицеи в 2015-2016 году были преобразованы в школы для одаренных детей, а «Шалола» была лишена статуса учредителя.

Первый из таджикско-турецких лицеев был открыт в Турсунзаде в 1992-1993 учебном году на основании Протокола договора о сотрудничестве и Договора о сотрудничестве между Минобразования Таджикистана и образовательным учреждением «Шалола» Республики Турция.

Несмотря на сложную политическую ситуацию в стране, решением Совета министров от 19 августа 1994 года за №413 перед Минобразования республики была поставлена задача об учреждении в городах Душанбе, Куляб, Курган-Тюбе, Худжанд и Хорог совместных таджикско-турецких лицеев-интернатов. Лицеи были открыты во всех указанных городах за исключением Хорога.

В августе 2016 года временный поверенный в делах Турции в Таджикистане Фатих Кахраман заявил, что турецкие власти сотрудничают с Таджикистаном в вопросе закрытия коммерческих организаций Фетхулла Гюлена, который обвиняется в Турции в попытке военного переворота.

Он сообщил, что коммерческие компании Гюлена осуществляют в Таджикистане как экономические, так и образовательные программы. В качестве примера дипломат привел компанию «Шалола», которая зарегистрирована в Таджикистане.

Ф. Кахраман тогда добавил, что посольство будет делать все возможное, чтобы приостановить деятельность всех учреждений в Таджикистане, которые имеют связь с Гюленом. Дипломат тогда уточнил, что пока речь не идет о задержании ответственных лиц организаций, принадлежащих Гюлену, в данном случае главы «Шалола» Сабахиттина Гюная. «Мы занимаемся закрытием этих компаний. Но если со стороны турецких властей будет просьба об экстрадиции этих лиц в Турцию, мы сразу же доведем это до таджикских властей», - отметил Ф. Кахраман.