Юбилейными медалями «25 лет независимости Республики Казахстан» были награждены начальник Главного консульского управления МИД РТ Бахром Холназаров и председатель общественной организации «Байтерек» в Таджикистане Зауре Саминова.

Награды гражданам Таджикистана были вручены чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Таджикистане Нурланом Сейтимовым. В торжественных мероприятиях приняли участие заместитель министра иностранных дел Таджикистана Махмадшариф Хакдод, сотрудники таджикского МИДа, а также профессор кафедры истории и теории журналистики и электронных СМИ Российско-Таджикского (Славянского) университета Абдусаттор Нуралиев и члены общественной организации «Байтерек».

Как отмечают в дипломатическом представительстве РК в РТ, Холназаров и Саминова были удостоены юбилейных медалей «25 лет Независимости Республики Казахстан» за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Таджикистаном и Казахстаном, а также за развитие отношений между государствами.

Между тем, Казахстан является третьим торговым партнером Таджикистана, после Китая и России. По итогам 2015 года торговый оборот между Таджикистаном и Казахстаном составил $702,1 млн. Таджикистан импортирует из Казахстана муку, пшеницу, сжиженный газ, растительное масло и другую жизненно важную продукцию. В Казахстан Таджикистан в основном экспортирует сельскохозяйственную продукцию.

Кроме того, Казахстан регулярно оказывает Таджикистану гуманитарную помощь: в 2015 году РК предоставила нашей стране помощь в размере $4,7 млн. или 9,5% от всего объема гуманитарной помощи, полученной в позапрошлом году.