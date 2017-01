Эмомали Рахмон сегодня подписал указ о назначении Эркина Рахматуллозода Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Великом Герцогстве Люксембург.

Дипломат будет выполнять данную миссию по совместительству: он также является послом Таджикистана в Королевстве Бельгия с января прошлого года.

Эркин Рахматуллозода, который ранее занимал пост госсоветника президента по внешней политике, также является Чрезвычайным и Полномочным послом - Постоянным представителем Республики Таджикистан при Европейском Союзе.

Досье: Эркин Рахматуллозода родился 10 мая 1953 года в городе Исфара Ленинабадской (ныне Согдийской) области.

Окончил с отличием окончил англо-арабское отделение факультета восточных языков Таджикского государственного университета (1974 г.), Курсы усовершенствования руководящего состава Дипломатической Академии МИД СССР (1988 г.). Доктор политических наук. Специалист по превентивной и многосторонней дипломатии. Владеет английским, арабским, персидским, русским и узбекским языками.

В 1974-76 гг. - учитель в средней школе.

1977-1980 гг. – переводчик группы специалистов, переводчик-референт экономического отдела Посольства СССР в Арабской Республике Египет;

В 1980-1986 гг. - работал в аппарате Совета Министров Тадж.ССР.

В 1986-1990 гг. – главный советник (заместитель министра) Министерства иностранных дел Таджикской ССР;

08.1992 - 08.2001 гг. – первый заместитель Министра иностранных дел Республики Таджикистан;

В 14 августа 2001 - 27.01.2016 - Государственный советник Президента Республики Таджикистан по внешней политике.

С 27.01.2016 - посол Таджикистана в Бельгии - постоянный представитель Таджикистана при ЕС и НАТО.

Одновременно, член от Таджикистана исполнительного Совета Исламской организации по науке, культуре и образованию (ISESCO),

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (1993).

Награжден орденом "Шараф" 1-ой степени Республики Таджикистан, орденом "За заслуги" (Le Merite) Французской Республики, медалью "От благодарного афганского народа", рядом юбилейных медалей Республики Таджикистан, двумя золотыми медалями Исламской организации по науке, культуре и образованию (ИСЕСКО).

Заслуженный работник Республики Таджикистан.

Автор монографий: "Миротворчество ООН в Таджикистане и перспективы превентивной дипломатии в Центральной Азии" (Москва, 2001), "Islamic Civilization in Tajikistan" (Rabat, Maroc, 2003), "United Nations Peacekeeping and Preventive Diplomacy: Central Asia, Tajikistan and Afghanistan" (UN University for Peace, Costa-Rica, 2006), (используется в качестве учебника в Университете мира ООН), "Превентивная дипломатия: панацея или мираж?" (Москва, 2007), (используется в качестве учебного пособия на Факультете мировой политики Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова).

Женат, 5 детей.