В 2016 году в Таджикистане по квоте властей отстрелено 57 голов баранов «Марко Поло». В то время как было выдано разрешений на отстрел еще 30 баранов этого вида, внесенного в Красную книгу.

Начальник отдела по надзору и защите флоры и фауны Комитета по защите окружающей среды при правительстве Таджикистана Абдулкодир Маскаев сегодня на пресс-конференции сообщил, что стоимость лицензии охоты на одного барана «Марко Поло» составляет 45 тыс. сомони.

Также, по его словам, были выданы разрешения на охоту на 7 голов винторогих горных козлов. "Данная квота выполнена полностью. Стоимость лицензии на охоту козлов составила 231 тыс. сомони", — подчеркнул Маскаев.

По его словам, в этом году в Мургабском районе ГБАО были пресечены 4 случая незаконной охоты на горных баранов: виновные оштрафованы на общую сумму в 160 тыс. сомони.

Согласно мониторингу, проведенному сотрудниками Института зоологии и паразитологии имени Павловского и Института биологии Памира, на территории районов Шамсиддини Шохин (Шуроабадский район), Дарваз и в Рогуне насчитывается 1 тыс. 452 голов винторогих козлов, 227 голов горных бухарских козлов, 120 голов сибирских козлов, 3 снежных барса, 25 бурых медведей и 180 голов диких кабанов.

В то же время начальник отдела по надзору и защите флоры и фауны Комитета по защите окружающей среды Абдулкодир Маскаев отметил; «Поголовье диких кабанов может достигать трех тысяч, и с большой вероятностью, там много больше винторогих козлов, которые не подсчитаны из-за объективных причин, например, миграции животных, труднодоступности мест обитания этих животных и прочего».