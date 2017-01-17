Процесс обеспечения пенсионеров Таджикистана банковскими картами завершится в течение первого квартала этого года. На данный момент пенсию посредством таких платежных карт получают 88% пенсионеров страны.

Государственный сберегательный банк Таджикистана «Амонатбанк» продолжает непрерывный перевод районов и городов страны на карточный механизм выплаты пенсий. Персонализация и обслуживание пенсионеров посредством банковских карт проводится на бесплатной основе, сообщил председатель «Амонатбанка» Рухулло Хакимзода 17 января на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что в настоящее время 585,5 тысяч пенсионеров (88% от общего количества) получают пенсии посредством банковских платежных карт в 60 филиалах Сбербанка по республике.

«Совместно с Агентством социального страхования и пенсионного обеспечения при правительстве РТ в оставшихся районах переход на механизм выплаты пенсий посредством банковских платежных карт будет осуществлен до конца первого квартала 2017 года», - подчеркнул Хакимзода.

По его словам, численность пенсионеров органов социальной защиты населения на данный момент составляет 643 тысяч человек. Количество же пенсионеров правоохранительных органов составляет 21 тысяч человек.

Месячная потребность пенсионеров органов соцзащиты населения составляет 182,6 млн. сомони, а пенсионеров правоохранительных органов – 13,7 тысяч сомони.

«В связи с увеличением численности держателей банковских карт, особенно пенсионных карт, растет и количество единиц терминальной техники. В настоящее время по всей республике функционируют 222 банкомата и 1 тысяча 30 POS-терминалов», - сказал глава Сбербанка.

Между тем, Хакимзода отметил, что «Амонатбанк» на бесплатной основе подключил девять тысяч пенсионеров республики к услуге «СМС-оповешение», которая позволяет оперативно получать на телефон информацию о состоянии счета без использования банкомата и не обращаясь в филиалы и центы банковского обслуживания.

Отметим, что процесс перехода к автоматизированному получению пенсионных выплат в Таджикистане начался в 2010 году.