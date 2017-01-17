Вода, говорят, подорожает. Теперь мы будем платить больше, сообщил на пресс-конференции ГУП «ЖКХ». Я вот тоже хочу сообщить кое-что, но вот как это сделать?..

Мы что-то где-то важное потеряли. Мне кажется, так не должно быть. Почему раз в год, когда закон обязывает, представитель государственной коммерческой организации может взять и сообщить, что они решили повысить свои тарифы? Начало года и вот: «В Таджикистане в этом году повысятся тарифы на воду и на вывоз мусора на 10 процентов, сообщил гендиректор ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Алимурод Исломзода на пресс-конференции в Душанбе». В своем выступлении он даже изложил причины: «Повышение тарифов на воду и мусор руководство ЖКХ связывает со снижением курса сомони к доллару и повышением цены на электроэнергию».

Вот, приехали.

Сначала, конечно же, диву даешься, ведь прямо замкнутый круг какой-то: повысили цену на воду, потому что повысили цену на электроэнергию. Точно. Теперь очередь энергетиков поднять цену на электричество, потому что подняли цену на воду.

Круг можно сделать шире, ведь у нас же и цены на звонки в Россию стали дороже, тонировка стала дороже (не ахти народное, конечно, но тоже можно привести). И пошел новый круг: тонировка дороже – стало дорого ездить энергетикам, и они повысили тарифы на электричество. Служба связи расстроилась и подняла цены на звонки. ЖКХ звонить стало дороже и они повысили, а затем по новому кругу. В общем как-то даже обидно, что не с душой, без фантазии все нам предоставляется.

Курс доллара, это тоже отличная причина, мы же все в долларах зарплату получаем… Хорошо хоть, что не в евро, вот евро бы нас задело сильно…

А вообще всегда приятно, что мировые перипетии и геополитические разногласия отражаются на наших кранах и нашем мусоре. Открываешь кран и чувствуешь себя частью большого мира, чувствуешь, что каждый раз оплачивая за мусор, ты становишься частью финансового кризиса в регионе, в мире. Хоть где-то свою значимость можно ощутить.

Ну, так что идет не так? Я так думаю, что пора уже и простым гражданам дать свою пресс-конференцию. Я бы заготовил хорошую речь, тоже подыскал бы цифры и сказал бы примерно следующее:

«Уважаемые журналисты, к сожалению, из-за продолжающегося финансового кризиса в России, из-за упавшего курса сомони, возвращения наших родственников с трудовой миграции ни с чем, мы вынуждены сообщить общественности, что мы снижаем свои платежи в этом году на следующие услуги:

- услуги по водоснабжению и канализации на 10 процентов;

- электроснабжение – 15 процентов;

- вывоз мусора – 10 процентов;

- звонки в Россию - до 20 дирам за минуту

- тонировку – ладно не трогаем, но вот техосмотр хотелось бы убрать навсегда, в соседнем Кыргызстане же его нет, там обязательный техосмотр только такси проходят.

По воде и электричеству мы планируем ежегодно снижать свою оплату, пока она не достигнет уровня нормального благосостояния».

И потом, представляю картину: гневные публикации от энергетиков, поставщиков воды, услуг связи: «Население опять выступило с идеями снижения своих оплат. Это беспредел, они не думают что творят! Как нам быть?!»

Но… спустя некоторое время они привыкают к новым сниженным ценам на свои услуги. Думаете, не привыкнут? Мы же привыкаем, и они смогли бы!

Но нет такой зеркальной действительности, почему-то у нас никто не задается вопросом, а что ты можешь, гражданин? Сколько бы ты мог платить?

Нет, таких пресс-конференций не бывает. Как и много чего не бывает на свете. Снежный человек, говорят, все-таки есть, а вот пресс-конференций ответных нет…