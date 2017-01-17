В административном центре Согдийской области сегодня состоится церемония открытия Худжандского филиала ГУП «Протезно-ортопедический завод», где производится ортопедическая обувь, ортезы и протезы для местного населения.

Филиал будет открыт в рамках Национальной программы реабилитации инвалидов на 2017-2020 годы, реализуемой министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана при поддержке Специального фонда МККК и посольства Японии в Таджикистане.

Целью программы является создание благоприятной среды с равными возможностями для всех путем улучшенного здоровья, реабилитации и социального защиты инвалидов.

Специальный фонд МККК для инвалидов был создан Международным Комитетом Красного Креста (МККК) в 1983 году, который впоследствии был преобразован в независимый фонд, цель которого состоит в обеспечении непрерывности программ МККК по физической реабилитации.

Согласно ВОЗ/МОПО более 30 000 людей нуждаются в услугах физической реабилитации. Сюда входят лица, нуждающиеся в услугах протезирования или ортезов, в особенности те, кто получил ранения в результате подрыва на минах и неразорвавшихся боеприпасов, а также дети, которые пострадали от острой вспышки полиомиелита в 2010 году в юго-западных и центральных районах Таджикистана.

ГУП «Протезно-ортопедический завод» в Душанбе и его филиалы в городах Худжанд, Куляб и Хорог являются единственными предприятиями в Таджикистане, предоставляющими услуги по вспомогательным средствам для инвалидов.

В 1998 году МККК подписал свое первое соглашение на сотрудничество с МЗСЗН и с Обществом Красного Полумесяца Таджикистана, чтобы заново открыть ГУП «Протезно-ортопедический завод» и впоследствии возобновить деятельность трех филиалов, несмотря на то, что потенциал последних оставался достаточно слабым.

Худжандский филиал ГУП «Протезно-ортопедический завод» был восстановлен при совместных усилиях Специального фонда МКК для инвалидов и Посольства Японии в Таджикистане.

Сегодня Худжандский филиал производит не только ортопедическую обувь, но и ортезы и протезы для населения.