Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал правительственное постановление об освобождении с должности одного из заместителей министра культуры.

Правительственным постановлением, подписанным президентом 16 января, от должности замминистра культуры освобожден Обид Назаров, сообщает пресс-служба президента.

Снят Назаров с формулировкой – в связи с переходом на другую работу. Какую должность займет Назаров пока не сообщается, как и о других ожидаемых перестановках в правительстве.

Напомним, в конце прошлой недели президент Таджикистана назначил своего старшего сына Рустама Эмомали на должность мэра столицы. О том, кто в связи с уходом Рустама Эмомали возглавил Антикоррупционное ведомство, пока не сообщается.