Президент Таджикистан Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с трагедией, которая произошла сегодня утром.

В телеграмме в частности говорится, что президент опечален известием о крушении грузового самолета турецкой авиакомпании на дачный поселок, повлекшего за собой гибель и ранение десятков граждан, в том числе детей, а также разрушения жилых домов в пригороде Бишкека.

«Выражая всему дружественному народу Кыргызстана свои искренние соболезнования в связи с этой трагедией, прошу передать наши чувства сопереживания родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - цитирует президента Таджикистана его пресс-служба.

Напомним, сегодня утром в результате крушения самолета на населенный пункт в районе бишкекского аэропорта погибли по меньшей мере 35 человек, среди них шестеро детей.