В Душанбе на месте торговых павильонов некогда существовавшего рынка «Баракат», именуемого в народе по одноименному названию улицы «Бозори-Путовский» продолжается строительство самого большого в Центральной Азии театра.

«АП» побывала на стройплощадке.

Сейчас здесь ведутся работы по закладке фундамента здания и строительства цокольных этажей национального театра. Для проведения первого этапа работ до «нулевого» уровня было выделено 314 млн. сомони. Заказчиком объекта является дирекция по строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата президента. Эта организация контролирует весь ход ведения работ.

Основным подрядчиком этого этапа является 6-я строительная компания инженерно-строительной корпорации КНР, в которой работают как китайские, так и местные специалисты-строители. Весной этого года будет объявлен тендер, для проведения работ следующего этапа строительства.

Согласно проекту, в театре расположатся три больших зала, несколько малых и множество подсобных помещений. В главном корпусе будет построен зал на 2400 посадочных мест, во втором – на 1024 и в третьем зал международных конференций на 900 мест.

Здание театра будет построено в европейском стиле. Фасад будет облицован мрамором и дополнен скульптурами.

Наземная часть здания Национального театра будет состоять из четырех этажей и пятиблочного цокольного строения, где разместятся мастерские, технические помещения и двухэтажная парковка на 300 автомашин.

На верхних этажах предусмотрены выставочные и художественные салоны, репетиционные помещения, мастерские, учебные кабинеты и др.

Общая площадь объекта составит 7,48 тысяч кв. метров. Театр станет самым большим государственным в Центральной Азии, в котором будут проводиться различные мероприятия, в том числе и государственного масштаба.