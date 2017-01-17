Стоимость услуг Единого коммуникационного центра для операторов мобильной связи подорожала на 36% - до 15 дирамов за транзит каждой минуты международного звонка. Это при том, что данный Центр в тестовом режиме заработал всего лишь полтора месяца назад.

Единый коммутационный центр (ЕКЦ), созданный при национальном операторе связи «Таджиктелеком», через который проходят мобильные звонки и интернет-трафик всех операторов и провайдеров, заработал в Таджикистане в тестовом режиме в середине ноября прошлого года.

Первоначально мобильные операторы платили Центру за каждую минуту соединения 11 дирамов. За два неполных месяца тариф был пересмотрен, и с 1 января каждая минута уже стоит 15 дирамов, сообщил «АП» председатель Ассоциации операторов мобильной связи Таджикистана Гафур Иркаев.

По его словам, в конечном счете данное бремя ляжет на плечи абонентов. «Выросла себестоимость международной связи, соответственно мобильные операторы в свою очередь вынуждены повысить тарифы», - пояснил Иркаев.

Центр, по его мнению, создан в коммерческих интересах, а не в целях «обеспечения национальной и информационной безопасности», как об этом заявляют в Службе связи.

«Мы отбивались, говорили, что нельзя замыкать в одном месте всю связь республики. Но нас никто не стал слушать. «Деструктивные силы используют связь в неправильном направлении, поэтому правительством было принято постановление о создании ЕКЦ», так обосновывали нам инициаторы создания ЕКЦ. Но ведь операторы связи в принципе и так имели тесное сотрудничество с силовиками, имели специальное оборудование, существовал определенный доступ силовиков. Все работало нормально, всех все устраивало, кроме, видимо, Службы связи», - сказал Гафур Иркаев.

В сотовых компаниях не исключают, что вследствие введения данной инициативы могут подорожать услуги компаний для абонентов, что в итоге может привести к снижению потребления услуг абонентами и далее к снижению доходов компаний. «В результате, все это приведет к снижению капитальных затрат и к сокращению рабочих мест как в нашей компании, так и в компаниях-подрядчиках», - подчеркивают представители одного из операторов связи.

Отметим, что постановление правительство относительно создания Центра было принято в январе прошлого года.

Некоторые эксперты высказывают опасение, что под видом создания ЕКЦ идет, по сути, монополизация рынка услуг связи, которая приведет к снижению качества и тотальному контролю деятельности операторов и провайдеров страны.

Только для закупки и установки соответствующего оборудования Центра, по оценкам специалистов, «Таджиктелекомом» было потрачено минимум 50 млн долларов.