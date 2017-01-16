Грузовой самолет, который потерпел крушение на территории поселка под Бишкеком, принадлежал частной турецкой авиакомпании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника по делам прессы посольства Турции в России Орхана Газигиля.
По его словам, самолет не имеет отношения к Turkish Airlines, как ранее сообщали власти Киргизии, а является собственностью частной компании республики.
Как отметили в Turkish Airlines, рухнувший самолет принадлежал компании ACT Airlines. Пресс-служба авиалиний в своем официальном Twitter выразила соболезнования родственникам и близким погибших в катастрофе.
Тем временем, по факту крушения турецкого грузового самолета Boeing 747, упавшего на дачный поселок под Бишкеком, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Киргизии.
Материалы переданы в республиканское МВД для организации расследования. Сформирована межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников органов МВД и ГКНБ, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Грузовой самолет турецкой авиакомпании, который выполнял рейс Гонконг — Бишкек — Стамбул, упал утром 16 января в 1,5–2 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас на территории поселка Дача под Бишкеком.
В самолете на момент крушения находились пять членов экипажа, среди которых четыре пилота, они скончались.
Минздрав республики сообщил о 35 жертвах катастрофы.
МЧС Киргизии, в свою очередь, объявляет о 37 погибших, большинство из которых жители поселка.
В правительстве Киргизии сообщили, что в результате случившегося в поселке Дача разрушено 32 жилых дома.
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