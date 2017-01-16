Как минимум 30 человек погибли при падении Boeing 747 под Бишкеком. Воздушное судно следовало рейсом Гонконг – Бишкек и разбилось при посадке из-за сложных погодных условий: самолет заходил на посадку в условиях густого тумана .

Крушение произошло в понедельник в 4.31 по московскому времени. Грузовой Boeing 747 турецких авиалиний потерпел крушение, выполняя рейс Гонконг-Бишкек.

По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в поселке Дача-Суу Сокулукского района в окрестностях аэропорта, в результате падения загорелись дома.

"По предварительным данным, разрушено около 15 жилых домов поселка, в них погибли 20 человек", — рассказали "Кабар" в МЧС.

Между тем, как сообщает сообщает агентство «24.kg», в результате крушения Boeing 747, погибли 32 человека. Об этом заявил министр здравоохранения Киргизии Талантбека Батыралиева. Из четырех членов экипажа лайнера погибли трое, один выжил.

Руководитель пресс-службы правительства республики Толгонай Стамалиева сообщила ТАСС, что число погибших людей и разрушенных домов — «цифра не окончательная». По ее словам, в течение ближайшего времени «они могут измениться».

SPUTNIK / Табылды Кадырбеков

Самолет пытался совершить посадку с запада на восток, однако не смог этого сделать и, вероятно, хотел уйти на второй круг. Машина должна была приземлиться в 7:25 по бишкекскому времени (4:25 по московскому).

На место происшествия прибыли пожарные и спасательные экипажи. Также туда выехали вице-премьер-министр Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев и глава МЧС Кубатбек Боронов. По предварительной версии, причиной катастрофы может быть густой туман, накрывший накануне аэропорт, передает «Кабар».

SPUTNIK / Табылды Кадырбеков

Бишкекский аэропорт "Манас" прекратил принимать и выпускать воздушные суда после крушения Boeing, сообщается на официальном сайте аэропорта.

"На данный момент международный аэропорт "Манас" не принимает и не выпускает воздушные суда", — говорится в сообщении.