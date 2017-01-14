Благотворительную акцию по оказанию продовольственной помощи и поздравлению с Новым Годом социально незащищенных семей города Душанбе провели военнослужащие 201 военной базы совместно с учащимися филиала Московского государственного и Российско-Таджикского Славянского университетов.



1 /6

Мероприятие проходило на территории Министерства образования Республики Таджикистан. В этот день были приглашены 27 детей, которым были вручены сладкие подарки. Их родителям - продовольственные наборы, в которые вошли: мясо, мука, крупы, сахар, подсолнечное масло, сгущенное молоко. Также для всех присутствующих силами студентов было организованно праздничное представление с участие сказочных героев и Деда Мороза.