Около 82% американцев считают Россию серьезной угрозой для США. Об этом говорится в опросе, проведенном социологическим центром Ipsos и агентством Reuters.

Отмечается, что это на 6% выше показателей опроса, проведенного в марте 2015 года. Однако первое место в списке самых страшных государств, по мнению жителей Америки, занимает Северная Корея. КНДР назвали 86% опрошенных. Среди стран, несущих опасность для США, американцы также назвали Иран, Китай, Саудовскую Аравию и Кубу.

Опрос был проведен с 9 по 12 января в 50 штатах. Он охватил 1 тысячу 169 взрослых американцев, в том числе 490 демократов и 475 республиканцев. Reuters и Ipsos уверены, что такие антироссийские настроения выросли на фоне заявлений Вашингтона о том, что Москва оказала влияние на ход президентских выборов, применяя кибератаки на сервера Демократической и Республиканской партий.

Ранее аналитики Национальной разведки США заявили, что риск возникновения межгосударственных конфликтов является наивысшим со времен «холодной войны».