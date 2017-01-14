Турецкие депутаты утвердили основные положения конституционной реформы, усиливающие роль президента. Об этом сообщает Reuters.

Турецкий парламент одобрил поправки в Конституцию страны о введении президентской формы правления. Как сообщает турецкое агентство Anadolu, соответствующие поправки в Конституцию были одобрены депутатами парламента — Великого национального собрания Турции.



В общей сложности пакет поправок в Конституцию Турции насчитывает 18 пунктов. В парламенте были одобрены статьи 7 и 8, касающиеся полномочий президента.



В соответствии с внесенными поправками будут расширены полномочия президента Турции, а также изменены требования к кандидатам на высший пост. Глава государства получит возможность назначать и снимать с постов министров, лишать должности членов Верховного суда. Также поправками снимается требование о невозможности одновременного пребывания на посту президента и председательства в политической партии.

В число предложенных поправок в Конституцию страны входит также снижение возраста для кандидатов в депутаты национального парламента с 25 до 18 лет и увеличение числа депутатов с 550 до 600.



В соответствии с законодательством, в случае если за внесение изменений в Основной закон страны проголосует большинство депутатов, поправки будут вынесены на референдум. Если число депутатов, поддержавших проект, превысит 367, конституционная реформа будет проведена без всенародного голосования.



30 декабря проект конституционной реформы был одобрен парламентским комитетом Турции.



Вносимые в Конституцию Турции поправки были подготовлены правящей Партией справедливости и развития. Ряд оппозиционных партий выступают против вносимых изменений. В настоящее время Турция является республикой со смешанной президентско-парламентской формой правления. До 2007 года президент Турции избирался Великим национальным собранием, однако в результате реформы 2007 года было введено прямое всенародное голосование на президентских выборах.



Разработка нового проекта конституционной реформы была начата в июле 2016 года, после неудавшейся попытки госпереворота в стране.