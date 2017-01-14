Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг-лист национальных команд. В нем сборная Таджикистана занимает 132 место в мире.

Как сообщается на сайте Федерации футбола РТ, по сравнению с декабрем сборная Таджикистана опустилась на три строчки в мировом рейтинге. Как и в прошлом месяце, в активе нашей национальной команды 231 очко.

Среди азиатских команд сборная Таджикистана расположилась на 21-й строчке. В Азии первое место занимает Иран (29-е место в мире, 816 очков), второе – Южная Корея (37-е место, 699 очков), а третье – Австралия (44-е место, 649 очков).

Следующее обновление рейтинга ФИФА произойдет 9 февраля.

Отметим, что 23 января состоится жеребьевка отборочного турнира Кубка Азии-2019. На основании нового рейтинга ФИФА будут сформированы корзины для жеребьевки отборочного раунда Кубка Азии-2019. По итогам жеребьевки будут образованы шесть групп по четыре команды.

По итогам групповых игр по две команды с каждого квартета выйдут в финальную часть Кубка Азии-2019, куда уже пробились двенадцать команд, которые участвуют в третьем отборочном раунде чемпионата мира-2018.

Согласно календарю АФК, матчи группового отборочного турнира Кубка Азии-2019 пройдут в период с 28 марта 2017 года по 27 марта 2018 года. Каждая команда проведет в отборочном цикле по шесть матчей – 3 дома и 3 на выезде.

Пять игр будут сыграны уже в следующем году: 28 марта (1-й тур), 13 июня (2-й тур), 5 сентября (3-й тур), 10 октября (4-й тур) и 14 ноября (5-й тур). Игры заключительного тура пройдут 27 марта 2018 года.