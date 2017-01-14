Официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил о массовой фальсификации продуктов питания в России.

«Фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — сообщил Алексеенко, выступая на Гайдаровском форуме в Москве, пишет Интерфакс.

По словам Алексеенко, на рынке идет процесс обратной селекции: добросовестные производители проигрывают недобросовестным. «Это пике, это штопор, и здесь государство, конечно, должно наводить порядок», — сказал представитель Россельхознадзора.

По его словам, на рыбном рынке, к примеру, фальсифицирование сводится к подмене наименований, "накачиванию" рыбы полифосфатами для того, чтобы глазурь удерживала больше влаги.

"Все это для того, чтобы залезть в наш карман, - сказал Алексеенко. - Но попутно это еще приводит к тому, что недобросовестные компании получают фору по сравнению с добросовестными производителями".

"То есть идет процесс обратной селекции: выигрывают мошенники, а те компании, которые производят нормальную продукцию, экономически оказываются в крайне невыгодном положении, - добавил он. - Это пике, это штопор, и здесь государство, конечно, должно наводить порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности".

Медуза напоминает, что в феврале 2016 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что в России фальсифицируют 11 процентов всей молочной продукции, при этом по некоторым видам продуктов доля фальсификата достигает 50 процентов.

В июне Россельхознадзор заявил, что при фальсификации цельного молока российские производители используют гипс, мел, мыло, известь, соду, крахмал, а также борную и салициловую кислоты.

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев утверждает, что в России фальсифицируют «мизерное количество продуктов и партий».