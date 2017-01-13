АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

- В Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция по итогам 2016 года Агентства социального страхования и пенсии при Правительстве Республике Таджикистан. Начало в 9-00; Государственного комитета по землеустройству - в 11:00. В это же день в здании Верховного суда Таджикистана пресс-конференция состоится в 14:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 ЯНВАРЯ

1963 – Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Н.С. Хрущев объявил о наличии у СССР 100-мегатонной водородной бомбы.

2003 - К смертной казни приговорил Душанбинский городской суд 27-летнего Р. Каландарова, осужденного по делу об убийстве председателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию С. Рахимова.

2009 - На 62 году жизни в Душанбе безвременно скончался старший корреспондент информационного агентства «Азия-Плюс» Бахром Маннонов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 ЯНВАРЯ

1899 – Родился Первый нарком народного просвещения Таджикской АССР (1924-1927) доктор исторических наук, профессор Аббос Алиев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 2-7 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 8-13 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 12-17 мороза, днем 4-9 мороза, по ВГБАО ночью 27-32 мороза, днем 13-18 мороза. В районе Булункуля ночью 48-50 мороза, днем 26-28 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 11-16 мороза, местами до 22 мороза, днем 4-9 мороза, по ВГБАО ночью 27-32 мороза, местами до 35-40 мороза, днем 15-20 мороза. В районе Булункуля ночью 47-49 мороза, днем 26-28 мороза.

По городу Душанбе – Облачно, временами небольшие осадки (дождь, снег), Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 4-6 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/c. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Курган - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 9-11 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 мороза, днем 5-7 мороза.