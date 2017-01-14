Екатерина Мещерякова, чью малолетнюю дочь убила Гюльчехра Бобокулова, обратилась в прокуратуру с просьбой рассказать, где преступница сейчас находится. Потерпевшая указывает, что убийца осознавала свои действия в момент преступления.

«У нее были намерения убить всю семью»



Екатерина Мещерякова, потерпевшая по делу Гюльчехры Бобокуловой, направила обращение в прокуратуру Москвы. Копия документа от 11 января есть в распоряжении РБК. В своем заявлении Мещерякова просит надзорное ведомство проверить заключение специалистов Центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского, согласно которому гражданка Узбекистана была признана невменяемой.



Мещерякова просит прокуратуру выпустить представление о пересмотре вердикта по делу Бобокуловой. Потерпевшая также требует у правоохранительных органов сообщить ей, где сейчас находится няня. Мещерякова опасается, что Бобокулову вышлют в Узбекистан согласно Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами. Там она может выйти на свободу, а затем вернется в Россию, уверяет Мещерякова.

«Моя семья не сможет чувствовать себя в безопасности, если Бобокулова может однажды, приехав из Узбекистана в Москву, встретить меня или моего ребенка у подъезда, так как в ходе следствия она давала показания о том, что у нее были намерения убить всю семью», — говорится в обращении Мещеряковой.

«Мне отказано в праве получать информацию о Бобокуловой, об исполнении приговора, при этом Бобокулову могут отправить на родину для прохождения лечения. Моя семья не сможет чувствовать себя в безопасности, если Бобокулова может однажды, приехав из Узбекистана в Москву, встретить меня или моего ребенка у подъезда, так как в ходе следствия она давала показания о том, что у нее были намерения убить всю семью», — говорится в обращении Мещеряковой. Она отмечает, что считает «освобождение Бобокуловой от уголовной ответственности незаконным и несправедливым».

Утром 29 февраля 2016 года Бобокулова, работавшая в семье потерпевшей няней, задушила четырехлетнюю девочку, обезглавила ее и подожгла квартиру. С головой ребенка Бобокулова пришла к станции метро «Октябрьское поле», где кричала «Аллах акбар!» и угрожала устроить взрыв. Там она была задержана сотрудниками полиции. Перед заседанием Пресненского суда, который арестовал женщину на два месяца, Бобокулова заявила журналистам, что совершила преступление, поскольку ей «Аллах приказал». Свою вину она признала.



24 ноября решением Хорошевского суда Москвы Бобокулова была направлена на принудительное лечение в стационаре закрытого типа, поскольку у нее была диагностирована приступообразная параноидная шизофрения. Суд пришел к выводу, что преступление она совершила в состоянии невменяемости, поэтому от уголовной ответственности ее следует освободить.



«Голос Аллаха»



Как говорится в постановлении суда, копия которого есть в распоряжении РБК, примерно в январе 2016 года Бобокулова начала слышать «голос Аллаха», который говорил ей, «чтобы она перестала любить девочку и убила ее». «Голос разговаривал с ней на таджикском языке, голос был мужской, все время один и тот же. Голос говорил, чтобы она писала в «Одноклассниках», что мужчины-мусульмане должны носить бороду, а женщины — хиджаб, пять раз в день читать намаз, а также через сеть призывала к убийству президентов Таджикистана и Узбекистана, так как в этих странах запрещают читать намаз», — цитируются показания няни в материалах суда.



«По дороге [к метро] она разговаривала только с Аллахом, следовала его голосу, который говорил ей, что она должна сдаться сотрудникам полиции и показать голову людям. Она должна была сказать, что это месть Путину за сирийских, палестинских и иракских детей, а также она должна была объяснить Рамзану Кадырову, что люди, воюющие в Сирии, свои мусульмане и с ними надо мирно решать все вопросы», — рассказывала Бобокулова следователям. В показаниях отмечается, что няня хотела выполнить все требования полицейских, чтобы ее не убили, поскольку «голос Аллаха говорил ей, что если ее убьют, то через минуту начнется конец света».



На видео, которое появилось в Сети вскоре после того, как няня была доставлена в отделение полиции, уроженка Узбекистана объясняет свои действия местью президенту Владимиру Путину за бомбардировки и утверждает, что хотела уехать в Сирию: «Путин бомбит самолетами. Почему нас, мусульман, вы бомбите, почему никто ничего не говорит? Они тоже жить хотят же». Судя по записи, видео могло быть сделано сразу после задержания, но происхождение ролика неизвестно.



Вопросы о том, действовала ли Бобокулова в одиночку и как трактовать ее действия, стали ключевыми для правоохранительных органов. Как рассказывали собеседники РБК в ФСБ, сотрудники спецслужбы не согласились с квалификацией дела и настаивали, что действия Бобокуловой следует квалифицировать по статье «Теракт» (ст.205 УК РФ). Один из источников называл Бобокулову «живой бомбой» и утверждал, что с ней могли работать вербовщики, под воздействием которых она и решилась на преступление. Такой же вербовке подвергался и ее старший сын: его призывали ехать воевать в Сирию, говорил источник «РИА Новости​» в правоохранительных органах Узбекистана.



Переписка в «Одноклассниках»



22 ноября, незадолго до оглашения решения по делу, Мещерякова попросила Хорошевский суд, чтобы ей согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) сообщали, куда будет направлена Бобокулова. 9 января по почте пришел отказ в удовлетворении ходатайства. УПК предусматривает, что потерпевшие могут знать о том, в каком исправительном учреждении находится осужденный, но на психиатрические стационары эта норма не распространяется, говорится в ответе судьи Виктории Котеневой (копия документа есть в распоряжении РБК).



В разговоре с РБК Мещерякова отметила, что Бобокулова прожила вместе с их семьей около двух лет. Все это время она не принимала лекарства и вела себя адекватно. Потерпевшая не согласилась с выводами медицинской экспертизы. По ее словам, Бобокулова была адекватным и жизнерадостным человеком. Примерно за год до убийства она познакомилась с гражданином Таджикистана, который позднее стал ее вторым мужем. После этого она начала молиться. Как следует из постановления суда, именно ее второму мужу «Аллах просил рассказать об убийстве девочки».



Мещерякова уточнила, что Бобокулова сильно изменилась после того, как в декабре 2015 года–январе 2016 года ездила на родину, чтобы поменять паспорт. Вернувшись, няня стала активно переписываться с кем-то в «Одноклассниках» и следить за новостями о военных действиях на территориях, которые занимает «Исламское государство» (в России организация признана террористической), а также спрашивала у Мещеряковой про террористическую группировку «Аль-Каида».



Мещерякова рассказала, что в квартире была установлена камера видеонаблюдения, которая была направлена на комнату, где произошло убийство. Однако, как сообщили ей следователи, записи за этот день по неизвестной причине не сохранились. После ареста Бобокуловой Мещерякова стала получать угрозы от неизвестных в социальных сетях.

РБК ожидает ответа от пресс-службы Генпрокуратуры, ведутся ли переговоры о передаче Бобокуловой Узбекистану.