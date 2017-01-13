На сайте пресс-службы президента Таджикистан опубликованы биографии новых должностных лиц, назначенных президентом на новые посты, в том числе и в столичной мэрии. Отличительной особенностью данных биографических справок от предыдущих лет является то, что в них не указывается, в каком регионе страны родились чиновники. Сообщается лишь, что все они - уроженцы Республики Таджикистан.

Рустами Эмомали - Исполняющий обязанности председателя города Душанбе

Рустами Эмомали родился 19 декабря 1987 года в Республике Таджикистан, по национальности — таджик, образование высшее.

В 2008 году окончил Таджикский национальный университет по специальности «Мировая экономика», в 2011 году — Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2014 году — Академию Министерства внутренних дел Республики Таджикистан по специальности «Правовед».

В 2006-2009 гг. работал в качестве главного специалиста отдела сотрудничества с Всемирной торговой организацией Министерства экономического развития и торговли.

С апреля 2009 года работал в качестве исполняющего обязанности Начальника Управления поддержки предпринимательства в Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом и в июне 2009 года назначен Начальником данного управления.

В 2011-2012 гг. работал в должности Начальника Управления организации борьбы с таможенными правонарушениями Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан.

С 2012 по 2013 годы работал в качестве заместителя начальника Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан.

В 2013-2015 гг. являлся Начальником Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан.

Указом Президента Республики Таджикистан от 16 марта 2015 года назначен Директором Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Указом Президента Республики Таджикистан от 12 января 2017 года назначен исполняющим обязанности Председателя города Душанбе.

Владеет русским, английским и немецким языками.

Зувайдзода Махмадсаид Махмуд - Первый заместитель председателя города Душанбе

Зувайдзода Махмадсаид Махмуд родился 2 марта 1969 года в Республике Таджикистан, по национальности — таджик, образование высшее.

В 1999 году окончил Таджикский национальный университет по специальности «Экономист», в 2011 году — Таджикский технический университет имени академика Мухаммада Осими по специальности «Инженер-строитель». В 1987-1989 гг. проходил службу в рядах Вооруженных Сил Советского Союза.

Свою трудовую деятельность начал в 1990 году в качестве мастера Строительного кооператива «Монолит-2» города Душанбе, до 2006 года работал в должностях инженера по снабжению, начальника строительной зоны, главного инженера, прораба строительного участка, главного инженера Строительного управления «Монолит-2» ОАО «Монолитстрой» города Душанбе, начальника Строительного управления «Монолит-2» ОАО «Монолитстрой» города Душанбе.

В 2006-2009 гг. — Генеральный директор ОАО «Сомон-Точиксохтмон», в 2009-2013 гг. — Генеральный директор Производственного объединения «Таджикцемент».

Распоряжением Президента Республики Таджикистан с 4 декабря 2013 года по 12 января 2017 года занимал должность директора Дирекции по строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

12 января 2017 года назначен первым заместителем Председателя города Душанбе. Награжден Орденом «Шараф» I степени.

Муини Мавсума Муинзода - Заместитель председателя города Душанбе

Муини Мавсума Муинзода родилась 8 октября 1981 года в Республике Таджикистан, по национальность — таджичка, образование высшее.

В 2003 году окончила Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики по специальности «Правовед».

В 2003 году начала свою трудовую деятельность в качестве преподавателя кафедры права и уголовного процесса юридического факультета Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.

С 2004 — 2009 гг. работала на кафедрах «Судебного права и прокурорского надзора» и «Уголовного права и криминалистики» Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.

В 2009-2014 гг. занимала должность заместителя председателя Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан.

Постановлением Правительства Республики Таджикистан с 12 июля 2014 года по 12 января 2017 года занимала должность первого заместителя председателя Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан.

12 января 2017 года назначена заместителем Председателя города Душанбе.

Владеет русским и английским языками.

Назирмадзода Бахтиёр - Заместитель председателя города Душанбе

Назирмадзода Бахтиёр родился 23 мая 1972 в Республике Таджикистан, по национальности — таджик, образование высшее.

В 1994 году окончил Таджикский национальный университет по специальности «Правовед», в 2002 году — Российскую таможенную академию по специальности «Менеджер таможенной сферы», в 2006 году — Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Экономист».

В 1994-2008 гг. работал в должностях специалиста 3 категории в Компании международного права «Контракт», производственного директора международной ассоциации юристов Республики Таджикистан, генерального директора Компании «Контракт» города Душанбе, начальника отдела правового обеспечения, начальника отдела координации и совершенствования налогового и таможенного администрирования, старшего инспектора управления международного таможенного сотрудничества Таможенного комитета при Правительстве Республики Таджикистан.

В 2008-2010 гг. занимал должности начальника Управления инвестирования в Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, 2010-2012 гг. -начальника Управления маркетинга и регулирования коммерческой деятельности, начальника Главного управления анализа конъектуры рынка и регулирования коммерческой деятельности Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

В 2012-2014 гг. работал в качестве заместителя начальника Главного управления инвестиционной политики и развития регионов Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

С 12 июля 2014 года по 12 января 2017 года занимал должность Советника сектора Помощника Президента Республики Таджикистан по экономическим вопросам.

12 января 2017 года назначен заместителем Председателя города Душанбе.

Саидзода Курбон Тагай - Заместитель председателя города Душанбе

Саидзода Курбон Тагай родился 26 февраля 1969 года в Республике Таджикистан, по национальности — таджик, образование высшее.

В 1994 году окончил Таджикский технический университет имени Мухаммада Осими по специальности «Экономика и управление на транспорте». В 1987-1989 гг. служил в рядах Вооруженных Сил бывшего Советского Союза.

В 1994 году начал свою трудовую деятельность в качестве ведущего специалиста в Научно-производственно-коммерческой корпорации «Хатлон», затем занимал должность вице-президента данной корпорации.

В 2001-2014 гг. работал в должностях инспектора, помощника главного инспектора, заместителя главного инспектора Транспортной инспекции, начальника Департамента наземного транспорта, начальника Управления контроля безопасности на транспорте, начальника отдела безопасности на транспорте Главного управления наземного транспорта и заместителя начальника Главного управления наземного транспорта Центрального аппарата Министерства транспорта Республики Таджикистан.

В 2014-2015 гг. работал в качестве старшего научного сотрудника в Научно-исследовательском институте «Транспорт».

С декабря 2015 года по 12 января 2017 года работал в качестве начальника Управления наземного транспорта Центрального аппарата Министерства транспорта Республики Таджикистан.

12 января 2017 года назначен заместителем Председателя города Душанбе.

Джумазода Фаррух Туракул - Заместитель председателя города Душанбе

Джумазода Фаррух Туракул родился 16 марта 1969 года в Республике Таджикистан, по национальности — таджик, образование высшее.

В 1993 году окончил Таджикский национальный университет по специальности «Учитель физики», в 2007 году — Таджикский технический университет имени академика Мухаммада Осими по специальности «Инженер-электрик».

В 1991 году начал свою деятельность в качестве лаборанта в средней школе №53 города Душанбе.

В 1993-2006 гг. работал в должностях специалиста второй категории Телестудии «Сомониён», инженера, инженера-оператора отдела пропаганды и рекламы, инженера-оператора пресс-центра, начальника пресс-центра, старшего инспектора оперативной инспекции борьбы с присвоением электроэнергии Производственно-технической службы «Таджикэнергонадзор» ОАХК «Барки Точик», инспектора «Госэнергонадзора» города Душанбе, начальника сектора энергетической политики Департамента энергетической политики Министерства энергетики Республики Таджикистан.

С 2006 по 2016 годы занимал должности заместителя начальника отдела внешнеэкономической деятельности Центрального аппарата ОАХК «Барки Точик», заместителя главного инженера, менеджера по эксплуатации и технических услуг Департамента «Выработки гидро и тепловых станций».

С мая 2016 года по 12 января 2017 года занимал должность заместителя исполнительного директора Департамента «Выработки гидро и тепловых станций» ОАХК «Барки Точик».

12 января 2017 года назначен заместителем Председателя города Душанбе.

Саидзода Тоджиддин Ниёз - Руководитель аппарата председателя города Душанбе

Саидзода Тоджиддин Ниёз родился 8 января 1977 года в Республике Таджикистан, по национальности — таджик, образование высшее.

В 2000 году окончил Таджикский национальный университет по специальности «Правовед». После окончания университета с 2000 года по 2015 год работал в должностях помощника прокурора района Турсунзаде, старшего помощника прокурора района Турсунзаде, заместителя прокурора района Сино города Душанбе, прокурора Пянджского района Хатлонской области, прокурора Бабаджан Гафуровского района Согдийской области.

С 2015 по 2016 год работал в должности начальника отдела приёма граждан и рассмотрения обращений Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан. С февраля 2016 года занимал должность начальника Управления делопроизводства и надзора Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

12 января 2017 года назначен руководителем аппарата Председателя города Душанбе.

Салимзода Нусратулло Файзулло - Исполняющий обязанности председателя района Сино города Душанбе

Салимзода Нусратулло Файзулло родился 4 февраля 1965 года в Республике Таджикистан, по национальности — таджик, образование высшее.

Доктор медицинских наук. В 1988 году окончил Таджикский государственный медицинский университет.

Трудовую деятельность начал в 1985 году в Республиканской клинической больнице №5 города Душанбе в качестве медбрата хирургического отделения.

В 1988-2008 гг. работал в качестве врача центральной больницы Дангаринского района, врача больницы Хатлонской области, первого заместителя и главного врача Республиканской клинической больницы имени А.М. Дьякова, главврача Республиканского центра онкологических заболеваний и директора Центра управления Проектом по реформе системы здравоохранения Республики Таджикистан и первого заместителя министра здравоохранения Республики Таджикистан.

С января 2008 по 12 января 2017 года занимал должность министра здравоохранения Республики Таджикистан.

Указом Президента Республики Таджикистан от 12 января 2017 года назначен исполняющим обязанности председателя района Сино города Душанбе.

В 2004 году награжден Орденом «Шараф» I степени, в 2011 году — юбилейной медалью «20-летие Государственной независимости Республики Таджикистан».

Хакимзода Низом Ходжи - Исполняющий обязанности председателя района Шохмансур города Душанбе

Хакимзода Низом Ходжи родился 4 октября 1962 года в Республике Таджикистан, по национальности — таджик, образование высшее.

В 1983 году окончил Таджикский национальный университет по специальности «Экономист», в 2007 году — Таджикский технический университет имени академика Мухаммада Осими по специальности «Инженер-строитель».

Трудовую деятельность начал в 1983 году в качестве экономиста треста в Министерстве строительства и эксплуатации автомобильных дорог Таджикской ССР, до 2001 года работал в должностях бухгалтера-ревизора треста «Таджикдорстрой» автомобильного управления, ведущего экономиста Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, заместителя начальника, начальника треста «Таджикдорстрой» автомобильного управления, заместителя директора предприятия ДСП Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Таджикистан, начальника экономического управления Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Таджикистан, представительства компании «Энтес».

С 2001 по 2011 годы работал в должности исполнительного директора Центра по реализации проекта реконструкции автодороги Душанбе-Кургантюбе-Куляб.

В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта Республики Таджикистан.

С 17 января 2014 года по 12 января 2017 года работал в должности заместителя Председателя города Душанбе.

Указом Президента Республики Таджикистан от 12 января 2017 года назначен исполняющим обязанности председателя района Шохмансур города Душанбе.

В 2011 году награжден юбилейной медалью «20-летие Государственной независимости Республики Таджикистан».

Олимзода Насим Ходжа - Министр здравоохранения и социальной защиты населения

Олимзода Насим Ходжа родился 20 августа 1964 года в Республике Таджикистан, по национальности — таджик, образование высшее. Доктор медицинских наук, профессор. В 1988 году окончил Таджикский государственный медицинский университет по специальности «Врач-кардиолог».

Свою трудовую деятельность начал в 1988 году в Областной больнице города Куляба в качестве врача-интерна, затем в этой же больнице работал врачом.

В 1995-1998 гг. обучался в аспирантуре Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования.

С 1999 по 2014 гг. работал в качестве врача-кардиолога Республиканского кардиологического центра, заведующего сектором «Начот» Республиканского кардиологического центра, директора Республиканского кардиологического центра Министерства здравоохранения Республики Таджикистан, заведующего кафедрой кардиологии с курсом клинической фармакологии Института последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан.

С апреля 2014 года по 12 января 2017 года занимал должность заместителя министра здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан.

Указом Президента Республики Таджикистан от 12 января 2017 года назначен министром здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан.

Шарифзода Хушвахт Салим - Начальник управления здравоохранения города Душанбе

Шарифзода Хушвахт Салим родился 2 октября 1963 года в Республике Таджикистан, по национальности — таджик, образование высшее. Кандидат медицинских наук.

В 1986 году окончил Таджикский государственный университет имени Абуали Сино по специальности «Педиатрия».

Свою трудовую деятельность начал в 1986 году в качестве врача-интерна Городской клинической больницы инфекционных заболеваний.

В 1987-2015 гг. работал в качестве педиатра Региональной больницы Кангурт района Темурмалик, заведующего отделением детских заболеваний и заместителя главврача санитарно-медицинской части «Таджиктекстиля», заместителя директора Городского центра здоровья №7 и директора Городского центра здоровья №10 города Душанбе. С мая 2015 года по 12 января 2017 года занимал должность директора Государственного унитарного предприятия «Национальный центр диагностики, лечения и обучения».

12 января 2017 года назначен начальником Управления здравоохранения города Душанбе.

Саидвализода Раджабали Хушбахт - Директор Дирекции по строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

Саидвализода Раджабали Хушбахт родился 5 марта 1958 года в Республике Таджикистан, по национальности — таджик, образование высшее.

В 1986 году окончил Таджикский технический университет имени академика Мухаммада Осими по специальности «Инженер-строитель».

Трудовую деятельность начал в 1975 году в качестве мастера 5 разряда в Транспортном предприятии №22 Дангаринского района.

В 1986-2013 годах работал в качестве плотника, инженера, главного инженера, начальника производственно-технического отдела Передвижной механизированной колонны №26 треста «Дангараводстрой», мастера Строительно-монтажного управления СГЭС «Нурекгэсстрой», начальника отдела, главного инженера железобетонного завода города Нурека, начальника производственного отдела завода ЖБК №6 города Душанбе, инженера-строителя Центра по реализации проектов в сфере энергетики Республики Таджикистан, заместителя начальника производственного отдела, главного инженера, заместителя директора Дирекции по строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

С мая 2013 года по 12 января 2017 года работал в качестве главного инженера Дирекции по строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

Распоряжением Президента Республики Таджикистан от 12 января 2017 года назначен директором Дирекции по строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

В 2016 году награжден Орденом «Шараф» II степени.