Оскорбительными и безосновательными назвал заявления нового посла Афганистана в России Абдулкаюма Кучая в адрес Таджикистана спецпредставитель президента РФ по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Спецпредставитель Путина заявил, что оскорбительные заявления нового посла Афганистана в РФ в адрес российского союзника, Таджикистана, абсолютно недопустимы и безосновательны.

В интервью газете "Известия" Замир Кабулов отметил, что в заявлениях нового посла Афганистана в России были недопустимые и оскорбительные выражения в адрес таджикского руководства, правительства и государства.

Абдулкаюм Кучи, посол Афганистана в РФ и близкий родственник президента Ашрафа Гани, в конце прошлого года в интервью афганскому видеоблоггеру Шафе Аёру назвал Таджикистан "маленькой русской страной", в которой действуют мафиозные группы, которые занимаются наркотрафиком.

"Всё, что было заявлено, — бездоказательные глупости. Его высказывания — недопустимы. Таджикистан — стратегический союзник России, и любое оскорбление в адрес Душанбе встретит соответствующую реакцию", — подчеркнул Кабулов.

"То, что существует наркомафия, всем известно. Россия всеми силами борется против нее, поскольку в первую очередь страдает от ее деятельности. И мы говорим об этом уже два десятилетия. Я встречусь с господином послом 13 января и выскажу нашу позицию по поводу этих слов. Нужно быть аккуратнее в своих заявлениях. Он получил верительную грамоту на прошлой неделе и ждет, когда будет вручать ее наряду с другими послами президенту Путину", — сказал российский дипломат.

"Известия" сообщают со ссылкой на сенатора верхней палаты национальной ассамблеи Афганистана Ахмадшах Рамазона пишут, что парламент потребовал от афганского президента отозвать посла в России и уже написал официальное письмо на имя главы государства.

"Высказывания господина Абдулкаюма Кучи недопустимы. Таджикистан и Россия — одни из самых близких стран для Афганистана. У нас самые добрые отношения с этими государствами. Он оскорбил Таджикистан. Высказывания господина посла являются его личным мнением, и он сам себя подставил. Это не позиция ни афганского государства, ни парламента, ни народа Афганистана", — подчеркнул сенатор.

По его словам, группа парламентариев уже обратилась к президенту страны Ашрафу Гани с призывом отозвать посла из России.

"Парламент Афганистана потребовал у президента немедленно отозвать посла Кучая. Мы сделаем всё, чтобы заменить его. Я разговаривал с министром иностранных дел республики Салахуддином Раббани и премьер-министром Абдуллой Абдуллой. Они категорически против таких заявлений и осуждают их. Они сказали мне, что были у президента Афганистана Ашрафа Гани и имели с ним разговор по этому поводу. Кроме того, мы против искусственного и надуманного упоминания в этом контексте России. Афганистану нужны хорошие отношения с Москвой. Россия — одно из самых сильных государств в мире", — сказал сенатор.

Высокопоставленный источник «Известий» в афганском МИДе подтвердил, что сейчас решается, будет ли Абдул Кучи продолжать свою деятельность в качества посла в Москве.

"Парламент Афганистана хочет отозвать посла. Посмотрим, что скажет президент. Кучай — родственник президента Гани, от позиции главы государства многое зависит", — заключил источник.