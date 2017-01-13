Питерский футбольный клуб «Зенит» вошел в число двадцати европейских футбольных клубов с самыми высоким зарплатами игроков, сообщается в ежегодном финотчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Согласно информации, петербургский «Зенит» занимает 17-е место среди всех европейских клубов по сумме зарплат футболистов. В сезоне 2015/2016 годов футболисты клуба из Санкт-Петербурга получили в общей сложности 113 миллионов евро, что ставит «Зенит» на 17-е место среди европейских клубов по зарплатам игроков.

По сравнению с предыдущим сезоном зарплаты футболистов «Зенита» снизились на 11 процентов. На выплаты игрокам клуб из Санкт-Петербурга, по данным UEFA, тратит 58 процентов своих доходов.

На первом месте в списке европейских клубов с наивысшим уровнем зарплат каталонская «Барселона» (€340 млн), на втором — мадридский «Реал» (€289 млн), а замыкает тройку английский «Челси» (€284 млн).

Топ-10 европейских клубов с наивысшим уровнем зарплат футболистов выглядит следующим образом:

1. «Барселона» (€340 млн)

2. «Реал» (€289 млн)

3. «Челси» (€284 млн)

4. «Манчестер Сити» (€276 млн)

5. «Манчестер Юнайтед» (€266 млн)

6. «ПСЖ» (€255 млн)

7. «Арсенал» (€250 млн)

8. «Бавария» (€236 млн)

9. «Ливерпуль» (€216 млн)

10. «Ювентус» (€198 млн)

17. «Зенит» (€113 млн)