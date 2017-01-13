Комитет по телевидению и радиовещанию при правительстве Таджикистана заявляет, что к 2020 году все шесть телевизионных каналов Таджикистана будут вещать в формате HD.

Директор ОАО "Телерадиоком" Хуршед Хабибов в пятницу на пресс-конференции заявил журналистам, что на сегодня в этом формате вещает только один канал - "Варзиш" ("Спорт"). Уже в этом году планируется перевести на HD-формат ТВ «Синамо». Для этого "Телерадиоком" уже подготовил всё необходимое оборудование из Австралии.

Выступая перед журналистами, глава Комитета по телевидению и радиовещанию при правительстве РТ Махмадсаид Пиров заявил, что в этом году на таджикских телеканалах будет увеличено число аналитических программ.

Он также сообщил, что в настоящее время количество заявок на получение лицензии на осуществление радио и ТВ-деятельности, поданных в комитет, составляет семнадцать. От Душанбе подана одна заявка - на открытие телеканала "Хафтранг". "Мы передали эти заявки лицензионной комиссии, которая и примет решение, кому их выдать", - сообщил Пиров.

В Таджикистане работают шесть телеканалов - «Шабакаи аввал», «Сафина», "Джахоннамо", "Варзиш", "Синамо" и детско-юношеский телеканал «Бахористон». Все они являются государтсвенными.