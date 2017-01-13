Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне, 12 января, подписал распоряжение «О создании комиссии по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения».

В документе отмечен ряд проблем, касающихся развития сферы по повышению культуры чтения среди населения, особенно молодежи, сообщает CA-news.org.

«Недостаточно развита система доставки издаваемых книг по приемлемым ценам из издательств в регионы, онлайн-заказа и доставки адресату, а также не налажено на требуемом уровне широкое использование электронных версий книг при обслуживании населения», - говорится в распоряжении.

В целях устранения имеющихся в данной сфере недостатков, повышения культуры чтения населения будет создана разработана Программа комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения.

Группа изучит состояние системы изучения спроса среди населения, особенно молодежи, на высокохудожественные книги, служащие повышению интеллектуального уровня. Предусмотрено финансовое стимулирование издателей и писателей, формирование системы предоставления финансовых льгот и материальной поддержки издательствам, специализированным на детской литературе, совершенствование порядка закупки из-за рубежа качественного бумажного и полиграфического сырья для выпуска книг полиграфическими предприятиями и издательствами.

Будет усовершенствована система организации праздников и ярмарок книги в регионах с участием писателей, поэтов, пропаганды среди населения высокохудожественных произведений национальной и мировой классической литературы, проведения конкурсов среди читателей, производителей печатных и электронных книг, продавцов книг, а также библиотекарей и пропагандистов (“Лучшая книга года”, “Лучшая семья-книголюбов”, “Лучшая детская книга года”, “Лучшая аудиокнига года”, “Лучшая электронная книга года”).