Четыре человека погибли в результате двух дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных накануне на юге и востоке Таджикистана.

Утром, 12 января 56-летний водитель автомашины марки «Хавер», двигаясь из Куляба в Душанбе на территории джамоата Оксу Дангаринского района, не справился с управлением, и в результате автомашина сорвалась в 150-метровую пропасть.

Как сообщает пресс-служба МВД Таджикистана, на месте ДТП погибли водитель машины и его пассажиры – 20-летняя жительница района Восе и 23-летний житель района Хамадони.

В этот же день на 121 километре автодороги Вахдат-Рашт-Лахш на территории Нурабадского района в результате камнепада в реку Хингоб сорвалась автомашина «Опель-Астра» под управлением 31-летнего жителя района Сангвор.

Водитель и два его пассажира – 72-летняя жительница и 29-летний житель района Сангвор были доставлены в больницу. Позже пожилая женщина скончалась от полученных травм.