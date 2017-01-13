Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет, что ситуация с правами человека в Таджикистане в 2016 году резко ухудшилась.

«Руководители ведущей оппозиционной партии были приговорены к длительным срокам лишения свободы, власти отправляли за решетку также адвокатов-правозащитников и других людей, подозреваемых в нелояльности; исход конституционного референдума был фактически предопределен. Родственники живущих за границей критиков властей неоднократно подвергались в Таджикистане притеснениям вплоть до насилия со стороны “возмущенных граждан”», - говорится в опубликованном в четверг, 12 января, докладе HRW.

Правозащитники организации отмечают, что активисты сообщали о случаях пыток и смерти лиц, лишенных свободы по политически мотивированным обвинениям. «Продолжалась многолетняя кампания правительства, направленная на жесткое ограничение религиозной практики», - говорится в докладе.

Также правозащитники отмечают, что с середины 2015 года в Таджикистане по политически мотивированным обвинениям были отправлены за решетку более 150 активистов. В большинстве своем это адвокаты и юристы, граждане, подозреваемые в нелояльности, а также члены Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которая была ведущей оппозиционной политической силой до ее запрета в сентябре 2015 года. Правительство также продолжало запрашивать экстрадицию живущих за рубежом мирных оппозиционных активистов, главным образом тех, кто является приверженцем движения «Группа 24».

Отмечается, что в 2016 году власти продолжали систематически арестовывать, отправлять за решетку и запугивать адвокатов, осмеливавшихся защищать представителей политической оппозиции или браться за политически чувствительные дела.

«За немногими заметными исключениями, реакция ключевых международных партнеров Душанбе на репрессии против оппозиции и несогласных оставалась во многом приглушенной», - подчеркивают авторы доклада.