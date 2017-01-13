Франция готова помочь Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне в подготовке кадров и улучшению материально-технической базы.

12 января в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне состоялась встреча главы Комитета Рустама Назарзода с послом Франции в РТ Ясмин Гуедар. Председатель КЧС поздравил госпожу Гуедар с назначением на должность посла и пожелал ей успехов в работе, сообщает пресс-служба КЧС.

Рустам Назарзода рассказал о работе в области управления ЧС в стране и международном сотрудничестве с соответствующими структурами зарубежных стран в этой области.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере снижения рисков бедствий, также обсудили возможности начала совместных проектов для спасательных подразделений КЧС, подготовки и переподготовки сотрудников Комитета, вопросы улучшения материально-технической базы КЧС.

В свою очередь, посол заявила, что в период своей дипломатической деятельности в РТ приложит усилия для еще большего развития связей государственных структур Республики Франции с соответствующими структурами Таджикистана, в том числе с КЧС.

В частности, она отметила, что «связи между Францией и Таджикистаном развиваются по нарастающей, и дальнейшее сотрудничество в вопросах, связанных с предупреждением стихийных бедствий, поможет народам в будущем».

В завершение встречи стороны выразили надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между Таджикистаном и Францией в сфере снижения рисков стихийных бедствий.