Интервью с Зарриной Кадыровой - проректором по международным связям Таджикского государственного университета коммерции, экспертом по реформе высшего образования, координатором трех проектов программы «Эразмус +».

- Заррина Халимовна, будучи одним из экспертов программы «Эразмус +», что вы можете сказать о деятельности программы? Каков ее вклад в продвижение реформ, проводимых в сфере высшего образования за 25 лет независимости республики?

- Если сказать вкратце, то в 2014 году программа «Эразмус +» пришла на смену хорошо известным в Таджикистане программам Европейской комиссии - Tempus и Erasmus Mundus. Новая программа рассчитана на 7-летний период (до 2020 года), и ее основными приоритетными направлениями являются: образовательная мобильность студентов и совместные магистерские программы; сотрудничество в области инноваций и обмена опытом (повышение потенциала вузов); поддержка реформ в сфере образовательной политики (национальные офисы, публикации, мероприятия).

В рамках программы «Темпус», которая начала функционировать в республике с 2004 года, было поддержано 42 заявки. В рамках же программы «Эразмус Мундус» более чем 220 студентов и преподавателей получили стипендии на обучение, преподавание и стажировку в вузах стран Европейского союза.

Процесс реформирования высшего образования в республике начался в период становления независимости страны, и за это время был принят ряд законодательных актов и государственных программ, направленных на модернизацию и реформирование высшего образования, включая новый закон РТ «Об образовании» и Национальную стратегию развития образования.

Хотела бы отметить, что с 2005 года на базе нашего вуза и Технологического университета Таджикистана начался процесс имплементации европейской системы перевода и накопления кредитов (ESTC), переход на многоуровневую систему образования. Весомый вклад в переход к новым технологиям обучения внесли международные организации, такие как Институт «Открытое общество» - Фонд Содействия в Таджикистане, Фонд «Евразия» и проекты программ «Темпус» и «Эразмус Мундус».

Кроме того, проекты программы «Темпус» содействовали реформе образовательных программ, модернизации отделов международных связей и развитию их потенциала, развитию интернационализации образования, формированию партнерств с европейскими университетами, а также развитию систем обеспечения качества и разработке национальной квалификационной рамки.

Нужно признать, что участие вузов Таджикистана с европейскими вузами-партнерами в указанных программах способствовало продвижению Болонских принципов и инструментов в системе высшего образования, и правительство республики решает вопрос присоединения нашей страны к Болонской декларации. Надеемся, что в ближайшее время наша страна станет полноправным участником этого процесса.

- Какие проекты ЕС имплементируются в вузах в настоящее время? Возьмем, к примеру, Таджикский государственный университет коммерции…

- Таджикский государственный университет коммерции является одним из активных участников европейских образовательных программ. Наш университет в партнёрстве с вузами стран Европейского союза и Таджикистана плодотворно участвовал в реализации 7 проектов программы «Темпус» и 4 проектов программы «Эразмус Мундус».

В рамках программы «Темпус», например, у нас был реализован проект «Центральноазиатская сеть гарантии качества и аккредитации» (CANQA), цель которого заключалась в разработке и совершенствовании критериев, процедур и условий для внутренней и внешней оценки качества обучения в странах Центральной Азии на основе опыта европейских стран, путем создания независимых аккредитационных агентств в Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане.

По завершении проекта вузы - участники проекта создали независимые агентства гарантии качества и аккредитации, разработали руководящие принципы обеспечения качества и инструменты для самооценки. Другим достижением явилась успешная аккредитация в нашем вузе образовательной программы «Мировая экономика» экспертами данных агентств с участием европейских экспертов. Также преподаватели университета успешно прошли тренинг по подготовке экспертов для оценки внутренней и внешней системы обеспечения качества образования.

В настоящее время ТГУК реализует три проекта программы «Эразмус +». В рамках двух проектов осуществляется академическая мобильность с Университетом Пизы (Италия) и Университетом METU (Турция), а также проект POWER (Paving the Way of Interregional Mobility and Ensuring Relevance Quality and Equity of Accesses - «На пути к межрегиональной мобильности и актуальность обеспечения качества и равного доступа»), реализация которого начнется в феврале 2017 года.

В рамках проектов мобильности наши студенты и преподаватели имеют возможность пройти обучение и стажировку в течение одного семестра (6 месяцев) в данных вузах. Можно позавидовать нашим студентам, так как у них появляется уникальная возможность изучить кроме английского еще один иностранный язык – итальянский или турецкий. Данная программа мобильности является двухсторонней и осуществляется в порядке взаимного обмена студентами и преподавателями.

- Значит ли это, что в вашем вузе увеличится число иностранных профессоров и студентов?

- В принципе, эти проекты должны обеспечивать увеличение числа студентов и преподавателей из европейских стран в нашем вузе. Однако для повышения их мотивации для обучения и прохождения стажировки в вузах Таджикистана прежде всего необходимо создать условия для проживания и обучения, соответствующие международным стандартам. Данная информация должна быть доступна на веб-сайтах вузов. В рамках наших проектов участвовать в программах мобильности проявили желание два студента программы PhD из Университета Пизы. В их задачу также будет входить проведение для студентов, обучение которых в нашем вузе проходит полностью на английском языке, ряда лекций по специальности «мировая экономика».

- Как вы оцениваете процесс распространения результатов проектов и их устойчивость?

- Деятельность программы «Эразмус +» поддерживается Министерством образования и науки республики, которое выражает особую заинтересованность в системном распространении результатов проектов и рассматривает их как важный фактор модернизации и реформирования высшего образования в стране. В то же время считаю, что диссеминация результатов проектов осуществляется не на должном уровне. Хотя в рамках проектов проводится огромная работа, издается множество различных образовательных материалов и руководств, доступны веб-сайты с подробной информацией о деятельности проектов, с возможностью загрузки проектных материалов, однако участники семинаров и круглых столов в рамках проектов несвоевременно доводят информацию о результатах проекта до руководства вузов, своих коллег и студентов. Поэтому остается важным усилить работу по организации систематического распространения информации о достигнутых результатах среди вузовского сообщества.

Что же касается устойчивости проектов, могу ответить за наш вуз, что все центры, созданные в рамках проектов, успешно функционируют, ежегодно планируют свою деятельность, организуют тематические семинары и круглые столы, распространяют буклеты, руководства, учебные пособия и другие образовательные материалы, изданные в рамках проектов. Так, например, 30 декабря текущего года, на базе созданного независимого Агентства гарантии качества и аккредитации в нашем университете планируется организация семинара «Европейские стандарты и руководство по обеспечению качества (ESG) на практике: значение для вузов и системы образования в целом», где будут обсуждены вопросы реформы высшего образования.

Также HERE - Национальная группа экспертов по вопросам реформы высшего образования Республики Таджикистан - участвует в обучающих семинарах, организуемых ЕС в рамках Болонского процесса с целью обобщения и распространения лучших европейских образовательных практик. Наша задача заключается в распространении полученной информации и передового европейского опыта среди вузовского сообщества нашей страны. Кроме того, статьи экспертов по результатам участия в обучающих семинарах публикуются в вузовских изданиях и выкладываются на веб-сайты вузов.

Одновременно ЕС поддерживает Миссию технической помощи (Technical Assistance Missions - TAM) в странах-партнерах. В январе 2016 года в рамках данной программы был организован и проведен семинар по обеспечению качества высшего образования для представителей вузов нашей республики с участием европейского эксперта. Также эксперты принимают активное участие в организации и проведении Информационного дня программы «Эразмус +», который проводится ежегодно на базе одного из вузов республики.