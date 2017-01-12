КЧС Таджикистана предупреждает, до 17 января в стране ожидается резкое похолодание. По данным метеорологов, температура воздуха на Памире местами опустится до минус 50.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ доводит до сведения граждан и гостей страны, что по данным Агентства по гидрометеорологии, до 17 января 2017 на территории горных районах РРП, Согдийской области и ГБАО ожидается резкое похолодание. На горных участках дорог возможен снежный накат, гололедица.

По данным метеорологов, завтра температура по западу ГБАО ночью будет 12-17 мороза, днем 4-9 мороза. По востоку области - ночью 27-32 мороза, днем 13-18 мороза. В районе Булункуля ночью 48-50 мороза, днем 26-28 мороза.

В связи с этим КЧС предупреждает граждан воздержаться от поездок по горной местности без особой необходимости.

«Также необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов, без острой надобности не выходить на улицы в вечернее и ночное время», - рекомендует пресс-служба КЧС.

Руководителям предприятий и организаций рекомендовано принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.