На главных магистралях Таджикистана на каждые 50 км дороги предусмотрено строительство одного туалета, а на каждом 100 километре будет построен мотель, где смогут остановиться на ночлег туристы.

Комитет по делам молодежи, спорта и туризма Таджикистана последние полгода работает над созданием туристической инфраструктуры, и в этих целях создана межведомственная рабочая группа, которая занимается над улучшением инфраструктуры в туристических зонах республики, заявил глава Комитета по делам молодежи, спорта и туризма страны Ахтам Абдуллозода в ходе итоговой пресс-конференции.

«Теперь на главных магистралях страны на каждые 50 км дороги предусмотрено строительство одного туалета, а на каждом 100 километре будет построен мотель со стоянкой, торговой точкой, столовой, средствами связи, что поможет туристам получить ночлег со всеми условиями», - отметил глава Комитета.

Он также напомнил, что для привлечения потенциальных инвесторов в сферу туризма, все, что будет ввозиться в страну для строительства туристических объектов, будет освобождено от уплаты таможенных пошлин и налогов, а новые туркомпании первые пять лет своей деятельности будут освобождены от уплаты подоходного налога.

«В целях привлечения туристов в страну будут также установлены специальные кабинеты в аэропортах по облегчению процедуры получения виз для иностранцев», - сказал Абдуллозода.

По его данным, число иностранных туристов в Таджикистане заметно увеличилось: за 9 месяцев прошлого года страну посетило 312602 человека, что по сравнению с аналогичным периодом 2015 года это на 72 тыс. человек больше. Расширилась и география посетителей республики: если раньше нашу страну посещали граждане из 59 государств, то в 2016 году – это уже 109 стран мира.

«Такое количество туристов принесли экономике Таджикистана прибыль в 156 млн 301 тысяч долларов, что по сравнению с 2015 годом, на 36 млн долларов больше», - сообщил Ахтам Абдуллозода.

В прошлом году в целях развития туризма в стране было проведено 7 республиканских конференций, 38 международных выставок, 201 встреча, 279 различных культурных мероприятий, 14 семинаров и обучающих тренингов, а также 74 телевизионных передач.

По словам Абдуллозода, увеличилось число туристов и дохода в прошлом году, в основном, за счет того, что правительство уделяет большое внимание развитию туризма в стране.

«Президент страны в своем Послании к парламенту в декабре прошлого года поручил создать новую структуру в сфере туризма при правительстве республики»,- отметил глава ведомства.

«Наши туристические компании в 2016 году участвовали в 50-й юбилейной Международной туристической выставке «ITB Берлин-2016», где в туристическом уголке Таджикистана смогли достойно представить самые красивые природные достопримечательности нашего края, - отметил глава Комитета Ахтам Абдуллозода. - Также представители комитета и ряда туристических компаний страны приняли активное участие в 11 международной туристической выставке «Интурмаркет-2016», которая прошла в Москве. Акция «Таджикистан - страна туризма» прошла на 5-м Форуме туристических компаний, где было распространено более 2500 буклетов, брошюр, кассет и дисков о туристических местах нашей страны, и презентована книга Дагмар Шрайбер «Таджикистан» - путеводитель туриста, которая посвящена возможностям и богатому туристическому потенциалу Таджикистана».