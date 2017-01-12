Министерство образования и науки заявляет, что в стране сегодня не хватает 314 школьных учителей. В дефиците - учителя по русскому языку и литературе.

По данным Минобрнауки, школам Хатлона не хватает 138 учителей, в Душанбе не хватает 8 учителей и по районам республиканского подчинения - 168 учителей. В основном ощущается дефицит преподавателей иностранных языков, в частности - русского.

По словам эксперта Шарифа Муллоева, заведующего кафедрой печатных СМИ и PR Российско-Таджикского (славянского) университета, 4 апреля 2003 года был принят Указ Президента РТ «О совершенствовании преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан», в котором в частности отмечается «признать целесообразным всемерное совершенствование преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан».

"Хотя указ касается преподавания двух языков, но президент особо подчеркнул, что "русский язык для таджиков является вторым родным языком", - напомнил эксперт.

Шариф Муллоев отметил, что спустя десятилетия после распада Советского Союза образование на русском языке получили около 1% из 1,5 млн. таджикских школьников. "В то же время спрос на него в условиях трудовой миграции населения в Россию всегда оставался достаточно высоким", - считает эксперт.

По его мнению, причиной дефицита кадров является низкая заработная плата педагогов, из-за чего многие специалисты не идут работать в школы.

"Другая причина - в количества часов, отведенных на преподавание предмета русского языка и литературы в таджикских школах. Их недостаточно. А учитывая проблемы мигрантов, необходимо усилить и увеличить часы по изучению русского языка, и может быть проблема будет отчасти решена", - подчеркнул Шариф Муллоев.