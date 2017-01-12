Несмотря на негативное влияние мирового финансового кризиса на экономику Таджикистана, Налоговый комитет при правительстве РТ успешно справляется с обеспечением государственного контроля за полной и своевременной уплатой налогов.

В 2016 году, как и в предыдущие годы, налоговое ведомство перевыполнило план по сбору налогов. Некоторые эксперты это связывают с проведением в 2012 году налоговой реформы и принятием Налогового кодекса в новой редакции, что значительно упростило налоговое регулирование и администрирование: режим проверок и администрирования стали более простыми и прозрачными. Также за последние четыре года существенно снизилась суммарная налоговая нагрузка на предпринимателей.

В результате реформирования налоговой системы количество налогов сократилось в два раза: с 21 наименования до 10. В частности, число общереспубликанских налогов сократилось с 17 до 8 наименований, а местных налогов - с 4 до 2 наименований.

Благодаря непосредственным усилиям председателя Налогового комитета при правительстве РТ Нусратулло Давлатзода новый Налоговый кодекс стал документом, способствующим развитию предпринимательства и привлечению инвестиций в экономику республики.

Именно реформирование налоговой системы способствовало тому, что Таджикистан за последние три года улучшил свою позицию в ежегодном рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business) почти на 50 ступенек, поднявшись с 177-го места в 2013 году до 128-го места в 2016 году.

«Таджикистан упростил процедуры уплаты налогов за счет внедрения электронных счетов-фактур и включения дорожного налога в электронную систему оформления и уплаты налогов. Также оплата налогов стала менее затратной за счет снижения ставки налога на прибыль и дорожного налога», - говорится в докладе «Ведение бизнеса 2017: равные возможности для всех».

В частности, значительное улучшение отмечено по налогообложению (140-е место, +33 позиции), чему способствовало упрощение процедуры уплаты налогов путем внедрения электронных счетов-фактур и расширения электронных услуг по декларированию и уплате налогов. Более того, это стало возможно вследствие понижения ставок налога на пользователей автомобильных дорог, налога на прибыль и сокращения затрат на уплату налогов.

По оценке экспертов по налогообложению, улучшен показатель передового рубежа на 15,71% (пунктов): с 43,08% (пунктов) в 2016 году до 53,79 % (пунктов) в 2017-м.

По индикатору «налогообложение» Таджикистан обошел такие страны, как Индия, Египет, Вьетнам, Кыргызстан, Парагвай, Бразилия, Панама, Пакистан, Никарагуа, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Боливия и др.

Согласно последнему отчету, основными положительными показателями для улучшения рейтинга по налогообложению стали следующие результаты:

- платежи (количество налоговых платежей в год) уменьшились на 16 пунктов: с 28 до 12. Данный показатель отражает общее число уплачиваемых налогов и отчислений, метод уплаты, частоту уплаты и число ведомств, задействованных в процессе в стандартном случае на второй год работы компании. По данному показателю Таджикистан имеет лучшую позицию среди стран Европы и Центральной Азии, где данный показатель составляет 17,6 платежа в год, а в странах Организации экономического сотрудничества и развития в среднем составляет 10,9 платежа в год;

- время, затраченное на подготовку, подачу отчетности и уплату (или удержание) налога на доходы юридических лиц, налога на добавленную стоимость и отчислений на социальное обеспечение (в часах в год), сократилось на 18 часов: с 276 часов в 2016 году до 258 часов в 2017 году;

- общая налоговая ставка (% от прибыли) уменьшилась на 16,6%: с 81,8% в 2016 году до 65,2% в 2017 году. Суммарная налоговая ставка показывает размер налогов и обязательных отчислений, которые должно уплачивать предприятие на второй год работы, и выражается как доля от его коммерческой прибыли.

Теперь уровень налоговой нагрузки Таджикистана значительно ниже, чем в таких странах, как Франция, Китай, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Боливия и другие страны.