Все самые нелепые высказывания в адрес Таджикистана – в подборке «АП».

Посол Афганистана в России Абдулкаюм Кучи на днях дал сразу несколько определений Таджикистану: «это маленькое государство, где проживают менее 5 миллионов человек, из которых один миллион – русские. В этой стране культура - русская, официальный язык – русский. Таджики не имеют право писать на своем родном языке, они даже изменили свою письменность. В Таджикистане активно действует мощная мафия».

Все это дипломат рассказал в интервью видеоблоггеру Шафе Аёру, чем вызвал, как минимум, недоумение в самом Таджикистане. Такие нелепые высказывания в адрес нашей страны, звучали и раньше, мы собрали самые странные из них.

Они ремонтируют танки талибам

В аккурат до заявления Кучи, в интервью пуштуноязычному радио «Spogmai» экс-глава Кундуза Умар Сафи заявил, что последние два года движение Талибан все неисправные или захваченные в ходе боев с афганскими силами безопасности танки и тяжелую технику отправляет в Таджикистан, где их ремонтом занимаются специалисты из России. После ремонта тяжелая боевая техника через Пяндж возвращается в Афганистан.

Умар Сафи Фото с сайта khaama.com

Эту информацию пришлось опровергать Мухаммаджону Улугходжаеву, пресс-секретарю Главного управления пограничных войск КГБ Таджикистана, при этом он отметил, что власти страны самим серьезным образом изучат этот вопрос.

Давайте, присоединим их к России

Лидер Либерально-демократической партии России господин Жириновский всегда отличался оригинальностью суждений, особенно по отношению к Центральной Азии. Но в 2010 году, он выделился особенно. Тогда, в интервью одной из российских радиостанций он предложил включить Таджикистан в состав России. «Таджикистан и Киргизия - у них нет будущего как у государств. Давайте создадим там девятый федеральный округ». По мнению лидера ЛДПР, подобная мера позволит решить еще одну проблему, с которой сейчас сталкивается Россия, - поставки афганских наркотиков.

Владимир Жириновский Фото РИА-Новости

«Сейчас Таджикистан - это иностранное государство, и мы не можем туда вмешиваться. У нас только беда от них: наркотики, лишние мигранты, больные, контрабанда. Нам зачем это нужно? Давайте или в наш состав, или закрываем границу», - резюмировал Жириновский.

Их Всевышний наказал

В том же году отличился и другой оригинал - экс- глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Комментируя серьезное наводнение в Таджикистане, произошедшее в мае 2010 года, он охарактеризовал произошедшее как божью кару.

«Их немножко Всевышний, видимо, за что-то пожурил с этим наводнением», - цитировало его Reuters.

При этом то стихийное бедствие в республике унесло жизни нескольких десятков человек, в результате наводнения были повреждены и полностью разрушены несколько тысяч домов, ущерб составил более $200 миллионов.

Геннадий Онищенко Фото Life.ru

Заявления Жириновского и Онищенко в 2010 году привели к тому, что МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу России в РТ.

Давайте вернем их Ирану

В 2013 году Таджикистан планировали вернуть Ирану, как отколовшийся кусок империи. Тогда, один из представителей духовенства Ирана Оятуллох Саид Мухаммад Бокир Харрози заявил, что если станет президентом, то вернет Ирану Таджикистан, Армению и Азербайджан.

«Я верну эти земли Ирану, при этом не пролив ни одной капли крови», - заявил Бокири Харрози.

Оятуллох Саид Мухаммад Бокир Харрози

Это заявление в МИДе Таджикистана назвали высказыванием «интригана, невежды, неосведомленного человека, не владеющего реалиями происходящего, нынешней ситуацией в регионе и мире, а также системой международного права».

Китай ввел к ним войска

В начале мая 2013 года в сети появилась информация о том, что Китай ввел войска на территорию Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, то есть фактически начал оккупацию республики. Далекие от Центральной Азии издания, в большинстве своем почему-то украинские, эту тему начали активно муссировать, хотя в самом Таджикистане она нашла слабый отклик.