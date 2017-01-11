Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российские власти никогда его не шантажировали. Заявление Трампа стало ответом на публикацию неверифицированного досье об отношениях миллиардера с российскими спецслужбами.

"Россия никогда меня не пыталась шантажировать. Я НИКАК НЕ СВЯЗАН С РОССИЕЙ — НИ СДЕЛОК, НИ КРЕДИТОВ, НИЧЕГО!" - написал Трамп в своем Твиттер.

"Я легко выигрываю выборы, все убедились, что за мной целое движение, а продажные оппоненты пытаются принизить мою победу с помощью ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ. Достойная сожаления страна! "

"Спецслужбы никогда не должны были допустить утечки этой фейковой новости. Последний удар по мне. Мы что, живем в нацистской Германии?"

Buzzfeed вечером 10 января опубликовал 35-страничный документ, который якобы является досье об отношениях команды Дональда Трампа с Россией. Как утверждается, досье могло быть подготовлено неким бывшим сотрудником британских спецслужб по заказу политических оппонентов миллиардера.

В досье утверждается, что у российских властей есть компромат на Трампа — видеозапись из отеля «Ритц-Карлтон» в Москве, которую спецслужбы пообещали не публиковать в качестве благодарности за политическое сотрудничество.

Помимо прочего, в досье говорится о том, что кампанией по взлому и публикации переписки руководства Демократической партии США руководил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Никаких подтверждений достоверности сведений, опубликованных в досье, нет.

Что за досье?

О том, что существуют некие до сих пор неизвестные основания подозревать Дональда Трампа в связях с российскими спецслужбами, сообщалось еще в октябре 2016-го, примерно за неделю до президентских выборов в США. Как писало издание Mother Jones, некий бывший сотрудник спецслужб одной из западных стран передал ФБР доклад о Трампе, работа над которым была оплачена неким республиканцем из числа противников миллиардера, а позднее финансировалась из источника, близкого к демократам. Журналисты Mother Jones ознакомились с докладом, но публиковать его не стали, ограничившись упоминанием того, что Россия на протяжении пяти лет, предположительно, сотрудничает с Трампом — и что у российских спецслужб есть некий «компромат» на миллиардера, полученный во время поездки предпринимателя в Москву.

Помимо Mother Jones с докладом ознакомились другие американские журналисты и высокопоставленные политики, но широкая публика его до сих пор не видела. 10 января телеканал CNN сообщил, что ФБР ознакомила с содержанием доклада и действующего президента Барака Обаму, и самого Дональда Трампа (до инаугурации нового президента США осталось чуть больше недели). По сведениям CNN, спецслужбы отмечали, что ничего не знают о достоверности этого документа. После сообщения телеканала Buzzfeed решился опубликовать досье.

О чем там говорится?

Досье на Трампа — это серия отчетов, охватывающих период с 20 июня по 13 декабря 2016 года. Кому они предназначены, в документе не указано. В каждом из отчетов примерно по шесть пунктов, касающихся «связей» Дональда Трампа и Кремля, в том числе упоминания о встречах представителей миллиардера с теми или иными российскими чиновниками. Кто именно работал над этими отчетами, неизвестно. Buzzfeed считает, что это бывший сотрудник британских спецслужб, хорошо знакомый с российскими реалиями.

К примеру, в первом отчете со ссылкой на анонимные источники говорится, что российские спецслужбы много лет пытались наладить контакты с Трампом — с тем, чтобы «посеять разлад в западном мире». Там же указано, что у Кремля есть некое «досье на Хиллари Клинтон» («отвечал» за него якобы пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков), которое, впрочем, никому передано не было.

Из этого же отчета можно узнать, что у ФСБ есть «компромат» на Трампа; причем в документе так и написано — kompromat. Утверждается, что во время визита в Москву в 2013 году предприниматель поселился в отеле «Ритц-Карлтон» в том же номере, где останавливались Барак и Мишель Обама. Трамп, говорится в досье, якобы нанял проституток и попросил их помочиться на постель. В номере ФСБ установила прослушку и видеосъемку, утверждают авторы отчета.

Досье подробно останавливается на устройстве российского государственного кибершпионажа. Авторы заявляют, что ФСБ якобы часто вербовала россиян или выходцев из стран бывшего СССР в иностранных компаниях и госструктурах, с помощью которых внедряла вредоносный код для ведения слежки. Кампанию слежения за перепиской руководства Демократической партии якобы санкционировал лично Владимир Путин — «из ненависти к Хиллари Клинтон»; при этом штаб Трампа знал о хакерских атаках и общался с РФ через руководителя штаба миллиардера Пола Манафорта (он в августе 2016-го был уволен со своего поста). В обмен на публикацию утечек Трамп обещал России «не затрагивать вопрос Украины», говорится в отчете.

Один из источников автора отчета напрямую утверждает, что Кремль обещал не публиковать компромат на Трампа «в качестве награды за плодотворное сотрудничество».

В досье говорится, что в Кремле недооценили ущерб от публикаций переписки руководства Демократической партии США летом 2016 года: дескать, команда премьер-министра Дмитрия Медведева «была в ярости» в связи с тем, как выросли антироссийские настроения на Западе после хакерских атак — и «отказалась помогать Дмитрию Пескову, руководителю этой операции». Из отчета, датированного августом 2016-го, следует, что Песков — независимая политическая фигура, он принимает решения, которые не поддерживают премьер-министр Дмитрий Медведев и глава (на тот момент) президентской администрации Сергей Иванов.

Позднее Иванов якобы предлагал продолжать кампанию против Клинтон — он был уверен, что Штаты не смогут ничего доказать, и никаких последствий для России не последует, тогда как другие группы, в том числе МИД, советовали быть аккуратнее. Об этом говорится в отчете от 14 сентября 2016 года, когда Иванов уже лишился своего поста. В документе также говорится, что сменивший Иванова в кресле руководителя администрации президента Антон Вайно никакого отношения к вмешательству в американские выборы не имеет — и в том числе поэтому получил повышение. В том же отчете упоминается, будто Путин запретил своему окружению обсуждать кибератаки на американских политиков.

В одном из последних отчетов намекают на новый компромат на Трампа: якобы миллиардер во время поездок в Санкт-Петербург участвовал в оргиях, но все, кто могли быть свидетелями этого, получили крупные суммы за молчание или «были вынуждены исчезнуть». Подробности этой истории якобы знает предприниматель Араз Агаларов, владелец Crocus Group.

Главными связными между штабом Трампа и Кремлем называют Пола Манафорта, бывшего советника Трампа Картера Пейджа (в штабе миллиардера говорят, что он не имеет никакого отношения к кампании республиканца; «Медуза» уже писала о связях Пейджа в России) и юриста Майкла Коэна, который якобы встречался с посредниками со стороны Москвы и обсуждал вопросы, связанные с хакерскими атаками.

Кремль правда работает с Трампом?

Нет никаких достоверных подтверждений того, что сказанное в докладе — правда. Buzzfeed подчеркивает, что не может верифицировать документ — и публикует его в связи с тем, что ФБР, по всей видимости, относится к нему всерьез, поскольку уведомила о содержании и Обаму, и Трампа. Неизвестно, для кого и кем он был подготовлен; источники сведений не указаны, непонятен уровень их осведомленности и квалификации.

В документе имеются очевидные фактические ошибки (например, Альфа-банк там называется Alpha, а не Alfa; Барвиху его авторы считают чуть ли не закрытым населенным пунктом, где живет только элита и ее окружение), многие детали — вроде сцены с мочеиспусканием в московском отеле — выглядят особенно неправдоподобно. Тем не менее, очевидно, что составитель разбирается в российской политике, знает, какие ведомства за что отвечают, знаком с общим раскладом сил. Впрочем, все это не может служить подтверждением достоверности досье.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал досье «абсолютной фабрикацией». Трамп также утверждает, что никаких достоверных сведений в публикации нет — и называет ее «политической охотой на ведьм».

Зачем публиковать непроверенные данные?

В американской прессе после публикации досье развернулась бурная дискуссия, касающаяся корректности этой публикации: правильно ли поступил Buzzfeed с точки зрения журналистской этики? С одной стороны, издание поступило так же, как многочисленные дистрибуторы фейковых новостей, распространив либо неподтвержденные, либо вовсе ложные сведения. Издание не проверило факты из досье и не проанализировало их. Как пишет The Atlantic, это противоречит роли журналистики в обществе и приравнивает Buzzfeed к WikiLeaks, которая публикует документы без фактчекинга и анализа.

Главный редактор Buzzfeed Бен Смит заявил, что решение о публикации документа, с которым уже ознакомились многие американские журналисты и политики (но не предали его огласке), далось изданию нелегко — однако было необходимым. «Многие люди с безупречной репутацией не согласятся с нашим решением. Но публикация этого досье отражает то, как мы видим репортерскую работу в 2017 году», — отметил Бен Смит. На сайте издания необходимость публикации объясняется так: «Buzzfeed публикует полную версию документа, чтобы американцы могли сами составить мнение о подозрениях в отношении избранного президента, которые циркулируют на высшем уровне в правительстве США».

Причем здесь тролли с 4chan?

Вскоре после публикации досье на анонимном сайте 4chan (в разделе о политике /pol) стали утверждать, что документ — это фальсификация, подготовленная троллями-сторонниками Трампа. Эту тему немедленно подхватили сайты «альт-правых», например The Daily Stormer, которые принялись высмеивать журналистов и сотрудников спецслужб, поверивших троллям. В твиттере можно обнаружить скриншоты якобы из опубликованного Buzzfeed досье, в которых говорится о разговорах Трампа с Путиным об аниме — и о том, что избранный президент «сравнивает Обаму с собственными испражнениями». Ничего подобного в досье, опубликованном Buzzfeed, нет.

Утверждения анонимов с 4chan имеют основания: действительно, один из пользователей сайта еще в ноябре 2016 года утверждал, что сфабриковал историю с инцидентом в отеле «Ритц-Карлтон» в Москве и отправил ее Рику Уилсону, заметному противнику Трампа среди республиканцев. На 4chan упоминается только этот эпизод, но не десятки других из досье; сам Уилсон говорит, что не передавал документ сотрудникам Buzzfeed. Можно предположить, что составители досье действительно включили в него историю, сфабрикованную пользователями 4chan — но, судя по тому, что известно на данный момент, только одну.