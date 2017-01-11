Для начала подключитесь к системе Интернет-Банк от "Банка Эсхата" – это абсолютно бесплатно и доступно!

Войдя в систему через страницу ibank.eskhata.tj, вы попадаете на «рабочий стол», где в виде виджетов расположены данные о ваших счетах и последних действиях. Один из виджетов будет посвящён вашему кредиту (или вашим кредитам – в зависимости, сколько их у вас):

Итак, чтобы совершить погашение кредита, Вы заходите в пункт меню «Оплатить услуги», далее в категории «Банковские услуги» выбираете «Погашение кредита Эсхата [полученный в сомони]». Откроется диалоговое окно "Услуги", где надо заполнить требуемые поля.

При нажатии кнопки "Продолжить", система выдает Ваши заполненные данные в форме одной заявки, где вам еще предстоит указать последний полученный СМС-код в качестве подтверждения операции.

Номер - ID кредита вы можете получить, обратившись в контакт-центр Банка Эсхата по номеру +992-44-600-0-600.

После нажатия кнопки «Отправить» система принимает платёж и начинает обрабатывать информацию, о чем и сообщает во всплывающем окне.

Если все сделано правильно, то ваш платёж будет успешно внесён и принят кредитными специалистами банка.

При возникновении каких-либо затруднений обращайтесь за консультациями в контакт-центр Банка Эсхата по номеру: (+992) 44-600-0-600.

Развивайтесь и не останавливайтесь на достигнутом. Подключайтесь к Интернет-Банку от "Банка Эсхата"!