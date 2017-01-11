Более 120 молодых активистов участвуют в экономическом лагере, который организован по инициативе правительства Таджикистана при поддержке Всемирного банка.

В санатории «Ходжа Оби Гарм» с 9 по 13 января проходит экономический лагерь для 126 активных молодых людей из Душанбе и районов республиканского подчинения. Все участники лагеря являются победителями первого этапа проекта «Построй будущее сегодня».

Экономический лагерь организован по инициативе Правительства Республики Таджикистан под руководством Комитета по инвестициям и управление госимуществом и при поддержке Группы Всемирного Банка. Исполнителем проекта является Образовательный Центр «Передовой опыт в бизнесе и финансах».

Целью реализации проекта и организации экономического лагеря является создание благоприятных условий для развития предпринимательства, обучения и совершенствования предпринимательских навыков молодежи. Этот проект является неотделимой частью более крупного - «Расширение возможностей молодежи и развитие предпринимательства».

В рамках проведения экономического лагеря молодёжь из Сангвора, Рашта, Рогуна, Файзабада, Гиссара, Рудаки, Шахринава и Душанбе разделены на небольшие группы по пять человек. На занятиях они расширяют свои знания и навыки по составлению бизнес-плана, маркетингового и производственного плана, ведут учет себестоимости продукции. По итогам работы в экономическом лагере все они презентуют свои бизнес-планы представителям финансовых институтов страны.

Напомним, что подобный экономический лагерь для 138 молодых людей Согдийской области был проведены 3-7 января в санатории Нацбанка - «Шохин». Экономический лагерь для молодых активистов из Хатлона пройдет 17-21 января в городе Курган-Тюбе.