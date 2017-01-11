Власти КНР запретили популярную во всем мире многопользовательскую игру Pokemon Go, поскольку, по их мнению, она слишком опасна для жизни граждан, а также может нанести урон «географической информационной безопасности».

Китайские власти отказались выдать лицензию мобильной игре Pokemon Go от Nintendo до окончательной оценки всех рисков, которые создает приложение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Администрацию прессы, публикаций, радио, кино и телевидения.

Чиновники проведут дополнительные проверки, чтобы установить, может ли Pokemon Go быть «угрозой безопасности географической информации и угрозой транспортной и личной безопасности потребителей».

Американская корпорация Niantic Inc на данный момент не дала никаких комментариев по этому поводу.

Pokemon Go вышла 6 июля 2016 года, игра основана на принципе дополненной реальности — на экране игрок видит персонажей, наложенных на картинку с основной камеры смартфона. Задача пользователя – ловить покемонов, которые отображаются на экране его смартфона, где соединяются реальный и цифровой миры.

Интересно, что игра заставила многих любителей онлайн-развлечений выйти на улицы и начать чаще взаимодействовать между собой.

Впрочем, с Pokemon Go связан ряд несчастных случаев: зачастую игроки, увлеченные ловлей покемонов, забывают об осторожности и соблюдении, в результате оказываясь под колесами транспорта, иногда – с летальным исходом.

Российские банки даже предложили «ловцам покемонов» страховку от травм, полученных во время игры. Есть мнение, что приложение, подразумевающее постоянное использование камеры смартфона, может быть использовано в целях шпионажа. Кроме того, не исключено, что оно влияет на психику.